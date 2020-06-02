Донбасс сегодня: «Правый сектор» готовит удар по югу ДНР, солдаты ВСУ избивают офицеров

Донбасс, 2 июня. «Правый сектор»1 (организация запрещена в РФ) готовит провокацию на мариупольском направлении обороны ДНР. В одной из бригад ВСУ солдаты устроили бунт. Украинские десантники готовят подрывы мирного населения на советских противопехотных минах. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В оборонных ведомствах Донецкой и Луганской народных республик сообщают об отсутствии обстрелов со стороны войск противника за минувшие сутки. В то же время в управлениях Народной милиции ДНР и ЛНР не расслабляются и заявляют, что затишье со стороны войск Киева, прежде всего, связано с готовящимися провокациями, которые будут направлены на то, чтобы развязать активные боевые действия. Об этом сообщает разведка защитников Донбасса.

Командование украинской армии накануне визита делегации своего правительства в Германию приказало подразделениям Операции объединенных сил неукоснительно соблюдать режим прекращения огня. Но радикалы «Правого сектора» не поддержали данное решение. Для дестабилизации обстановки на мариупольском направлении в подконтрольные ВСУ Широкино и Гнутово радикалы отправили около 20 своих боевиков. Разведке Народной милиции ДНР стало известно, что «правосеки» на камеры украинских журналистов планируют осуществить провокационные обстрелы ДНР, которые впоследствии представят, как нарушение перемирия со стороны дончан.

Не отстают от своих донецких коллег и луганские «освободители» из ВСУ. В оборонном ведомстве ЛНР сообщают, что офицерским составом десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ готовятся провокационные мероприятия, направленные на запугивание местного населения и представителей миссии ОБСЕ. Планируются обстрелы и взрывы, в которых обвинят Народную милицию ЛНР. Для провокаций используют противопехотные мины советского образца. Соответствующий запрос на склады ДШВ уже оформлен, количество мин — 500 штук. Информационно-психологическое сопровождение данных мероприятий проведут военнослужащие 72-го центра информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ.

«Освободители» воруют деньги мирных жителей

Одними из наиболее пострадавших от обстрелов украинской армии населенных пунктов в Донецкой области являются Марьинка, Верхнеторецкое и Новгородское, которые на данный момент расположены на линии разграничения с подконтрольной ВСУ стороны. Еще в 2014 году многие частные хозяйства были разрушены обстрелами киевских силовиков, «освобождавших» населенные пункты от «российских террористов». Казалось бы, украинские власти должны восстановить разрушенные дома, как это, к примеру, делают в республиках. В Управлении Народной милиции ДНР сообщают, что кое-какие средства на эти цели выделяются украинским правительством.

Отвечает за распределение средств объединенный центр военно-гражданского сотрудничества штаба ООС, но на эти деньги осуществляются только фиктивные закупки стройматериалов. Распределением средств занимается начальник отдела планирования центра, подполковник Волощук. В донецком управлении Народной милиции рассказали, как жители села Троицкое в мае текущего года подали заявки на ремонт своих домов на сумму около трех миллионов гривен. Но оказалось, что чиновники уже списали выделенные средства в 2018 году, а дома по документам значатся как восстановленные.

В поселке Новгородское местные жители направили коллективную жалобу полномочному представителю гуманитарной миссии ООН, в которой отметили, что никаких работ по восстановлению разрушенного жилья не проводится.

За доставку просроченных продуктов солдаты ВСУ избили офицера

В третьем батальоне 24-й механизированной бригады произошел бунт военнослужащих, который закончился избиением заместителя командира роты, сообщили корреспонденту ФАН в Народной милиции ЛНР. Офицер занимался поставками просроченных и некачественных продуктов питания в бригаду.

Личный состав батальона обвинил лейтенанта Свиридова, позже он отказался нести службу на передовой. Сначала лейтенант попытался придумать отговорку, а после — уехать. Однако группа военнослужащих остановила его и избила.

1 Организация запрещена на территории РФ.