Выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет могут увеличить в России 

Москва, 2 июня. Минтруд России рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, рассказал глава ведомства Антон Котяков.

«На 2021 год нам дано поручение проанализировать, насколько данная выплата является достаточной для формирования совокупного объема дохода семьи для вывода ее из-за черты бедности», — сказал он на брифинге в кабмине.

Котяков напомнил, что программа поддержки малообеспеченных семей с детьми стартовала накануне. Выплату могут получить семьи, среднедушевой доход которых ниже одного прожиточного минимума. В среднем по стране такая сумма составляет 5,5 тысячи рублей, передает «ФедералПресс».

Министр уточнил, что выплата начисляется с 1 января 2020 года. То есть с минувшего понедельника россияне могут получить ее за прошедшие полгода.

«В среднем по стране эта выплата единовременно составит 33 тысячи рублей. В дальнейшем, до конца 2020 года, граждане будут получать такую выплату ежемесячно», — объяснил Котяков.

Отметим, что вопрос о защите семьи, материнства, отцовства и детства затронут в одном из важных социальных изменений основного закона страны. Члены рабочей группы, подготавливавшие поправки к Конституции РФ, объясняли, что государство, внося новый пункт в закон, обязуется, например, создавать условия для нравственного, интеллектуального и физического развития детей.

В минувший понедельник было решено, что голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля.