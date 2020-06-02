Иосиф Пригожин хочет возглавить профсоюз артистов шоу-бизнеса

Во время пресс-конференции в медиацентре «Патриот» прозвучало предложение создать профсоюз артистов шоу-бизнеса. Участники онлайн-встречи обсудили, кто может возглавить организацию.

Блогер, эксперт комиссии Общественной палаты по СМИ Вадим Манукян оценил предложение создать профсоюз артистов шоу-бизнеса для поддержки коллег, лишившихся заработка в период коронавирусной пандемии.

«Мы вошли в эпоху достаточно турбулентную, — заметил он. — Артисты должны объединиться, чтобы быть готовыми к новой кризисной ситуации, чтобы кубышка была общей».

По мнению эстрадного певца Родиона Газманова, организовать общую кассу — безусловно, хорошая идея, но сейчас это делать уже поздно.

«У нас в России музыкант привык ни на кого не рассчитывать», — констатировал артист.

«Область искусства — достаточно сложная история, — присоединился к обсуждению художник Никас Сафронов. — Если ты идешь в искусство, ты должен понимать, что это такой же хлеб, как и стахановское движение, — тебе нужно отдавать несколько норм в одну смену. Нельзя расслабляться и ждать, когда придет вдохновение».

По его мнению, профсоюз — история хорошая, он смог бы распределять эти деньги в сложный момент жизни, помогая артистам и поддерживая их. Но, по словам Сафронова, многих россиян раздражают эти жалобы, «потому что количество артистов на квадратный метр превышает в России все санитарные нормы».

«Кроме себя они вообще не видят вокруг ни неба, ни мира, ни жизни, ни других людей. Только свои проблемы, — обратил внимание художник. — Я лично за поддержку, конечно, простых людей — это может быть билетер… Артист изначально должен понимать, что это тяжелая история, нужно сосредоточиться на профессии, не думая о том, что ты сразу будешь получать миллионы».

О том, как поддерживают друг друга актеры, рассказал Алексей Панин:

«У нас есть Гильдия актеров кино России, есть Союз театральных деятелей. Мы платим членские взносы за Гильдию киноактеров — это копейки. Но артисты, у которых есть совесть и которым не все равно, просто из своих гонораров брали и в конвертах отвозили деньги для нуждающихся, для каких-то пенсионеров, старичков, актеров».

По мнению Манукяна, такую же структуру взаимной поддержки могли бы создать артисты шоу-бизнеса.

«Тут момент такой: кто непосредственно вызывается возглавлять всю эту историю? Если речь идет о [Иосифе] Пригожине — он обеспеченный человек, но он высказался об этом обо всем и, к сожалению, все это было перекручено в сторону, как будто Пригожин просит лично себе каких-то преференций», — считает блогер.

Иосиф Пригожин в ответ на заявление Вадима Манукяна констатировал, что готов возглавить профсоюз артистов шоу-бизнеса.

«Я бы с удовольствием его возглавил, причем работать на этой должности готов бесплатно. Главное, чтобы вся отрасль меня поддержала», — процитировал блогер ответ продюсера.

Вопрос в том, доверятся ли ему творческие люди? Стоит отметить, что речь не только об артистах топ-20 — речь об артистах, которые находятся в трудной ситуации.