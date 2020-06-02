Дочь солиста «На-На» победила рак

Москва, 2 июня. Дочь бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина победила рак. Виктория поправилась после операции по удалению опухоли головного мозга.

Диагноз Виктории Левкиной поставили в конце 2019 года. Певец и ближайшие родственники приняли решение быстро прооперировать 26-летнюю девушку.

Финальное МРТ показало, что у Виктории есть положительная динамика. По словам дочери Левкина, она сильно боялась повторной лучевой терапии. Но сейчас ей больше это не грозит. Виктория будет принимать витамины и жить обычной жизнью.

После пережитого у девушки по-настоящему боевое настроение. Ей удалось справиться с серьезной болезнью. Она даже рада своему новому имиджу — Виктории пришлось побриться наголо.

Теперь дочь музыканты ждет, когда снова вернется на работу. Она занимается с молодежью в организации «Многогранник». Девушка помогает школьникам получать онлайн-услуги педагогов и развивает творческие способности ребят.

По словам Виктории, она с детства мечтала быть актрисой. Но история с ее болезнью помогла многое переоценить и просто радоваться каждому дню жизни.

Девушка поблагодарила свою семью и друзей, которые ежедневно поддерживали ее в борьбе с раком. Она считает, что в этом заключается главное богатство каждого человека.