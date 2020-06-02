Полиция попросила установить надзор за Варварой Карауловой

Москва, 2 июня. МВД России попросило установить надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию «Исламское государство»1. Об этом сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

«Позвонила инспектор из отдела и сообщила, что рассмотрение иска назначено на 4 июня 2020», ― рассказал адвокат.

По его словам, пока неизвестно, какие требования хотят установить, копию иска Караулова не получала. Бадамшин добавил, что иск подан Кунцевский суд Москвы.

Адвокат рассказал, что с Карауловой все хорошо. Сейчас девушка работает, учится и собирается выйти замуж, об этом ранее сообщал Infox.ru.

Административный надзор устанавливается за лицами, освобожденными из тюрьмы, для того, чтобы не допустить новых преступлений и правонарушений. По решению суда осужденным могут запретить посещать массовые мероприятия, покидать регион проживания или место жительство ночью, а также обязать отмечаться в надзорных органах.

Напомним, в 2015 году Караулову, которая тогда была студенткой философского факультета МГУ, задержали в Турции с группой россиян, пытавшихся примкнуть к боевикам в Сирии. Девушка сбежала из России втайне от родных и изменила имя, временно став Александрой Ивановой.

В декабре 2016 года суд приговорил Караулову к 4,5 года лишения свободы. Россиянка вышла из колонии по УДО в апреле 2019 года. Ранее Караулова рассказала, как живет после тюрьмы. Девушка призналась, что ей трудно знакомиться с новыми людьми.

1 Организация запрещена на территории РФ.