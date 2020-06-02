«Акт Цезаря»: США вводят масштабные санкции против экономики Сирии

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, как принятый в США акт Цезаря о введении новых санкций против Сирии отразится на населении арабской страны.

Акт Цезаря

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал «Закон о защите гражданского населения Сирии №HR31», более известный как акт Цезаря. Он подразумевал введение в течение 180 дней после подписания жестких антисирийских санкций, и данный срок наступает в июне этого года.

Акт был назван в честь работавшего в 2011-2013 годах фотографа сирийской военной полиции под псевдонимом Цезарь, передавшего правозащитным организациям сфабрикованные им снимки, на которых якобы были изображены убитые сирийскими спецслужбами граждане. Позже, по заказу Катара в 2014 году, был выпущен специальный отчет, в котором на основании фейковых снимков делался вывод о смерти от рук спецслужб якобы 11 тысяч человек. Выставки с этими липовыми фотографиями широко демонстрировались в западных странах, в том числе в Мемориальном музее холокоста в США, Европарламенте и университетах, а международная организация Human Rights Watch в 2015 году призвала судить сирийские власти за преступления против человечности.

Правда, несмотря международный резонанс, отчет практически сразу был забыт, долгие годы до него не было никакого дела ни правительствам, ни организациям. Резко вспомнить о нем пришлось только после успехов сирийцев на фронтах и восстановления контроля над значительной частью страны.

Американо-сирийская санкционная история

Это далеко не первые американские санкции в отношении Сирии, ведь их история уходит корнями еще в прошлый век. В 1979 году страна была добавлена в список государств — спонсоров терроризма за введение контингента в Ливан в ходе местной гражданской войны 1975-1990 годов, а также из-за стандартных для американской пропаганды обвинений в применении оружия массового уничтожения, финансировании террористических организаций и усилий по стабилизации режима Саддама Хуссейна в Ираке. В 2003 году в рамках «Закона об ответственности Сирии и восстановлении суверенитета Ливана» в Сирию был запрещен экспорт товаров, содержащих более 10% американских комплектующих. Спустя три года под санкции попал Commercial Bank of Syria — крупнейший банк арабской страны.

После начала гражданской войны в 2011 году санкции были значительно расширены: в список попали уже официальные сирийские лица, был наложен арест на сирийские активы, запрещен импорт нефтепродуктов и любая американская инвестиционная деятельность в стране.

Суть новых санкций

Санкции акта Цезаря носят всеобъемлющий характер и затрагивают практически все сферы экономики и жизни Сирии. Поводом для их введения против компаний и лиц может стать продажа товаров для сирийской добывающей, перерабатывающей и строительной промышленности, продажа авиационной техники и запчастей для нее, предоставление инженерных услуг и т.д. Это же относится и к банковской сфере, которая и без того фактически отрезана от финансовых операций с другими странами. Согласно статье 101 акта Цезаря, против Центробанка Сирии могут быть введены санкции в случае доказательства его участия в схемах по отмыванию денег.

При этом санкции распространяются не только на сирийские, но и на любые иностранные компании или физические лица, которые ведут дела с сирийским правительством. Например, зарубежным фирмам запрещено участвовать в восстановлении сирийской инфраструктуры на освобожденных территориях. Акт Цезаря обязывает власти США выявить иностранных граждан и зарубежные организации, оказывающие поддержку сирийским властям. Естественно, к Турции и ее боевикам у США претензий нет.

Помимо этого, в законе содержатся стандартные требования к России и Сирии по прекращению использования воздушного пространства для нанесения ударов по гражданскому населению, обеспечению доступа гуманитарных миссий в «осажденные правительством» районы, освобождению политических заключенных, расследованию нарушений прав человека, прекращения бомбардировок школ и больниц и т.д.

Цель закона

Причины введения таких мер просты до безобразия. После начала российской операции в 2015 году в одних провинциях боевики были полностью разгромлены, а в других — утратили контроль над значительной частью территорий. Крупнейшие города страны были полностью освобождены, начался процесс возвращения к мирной жизни. У части стран появился интерес участвовать в тендерах на восстановление разрушенной войной инфраструктуры.

Основным же противником сирийского правительства сейчас является Турция и подконтрольные ей боевики террористических группировок, и это значительно усложняет создание в западных СМИ образа «борцов за свободу и демократию». Фактически попытки сместить Башара Асада военным путем были полностью провалены, поэтому в ход пошло оружие экономическое.

Последствия для Сирии

Новые американские санкции рискуют оказать значительный эффект на экономику Сирии, и без того страдающую от последствий войны, инфляции и огромной девальвации национальной валюты. С одной стороны — это создаст проблему для нынешних и потенциальных инвесторов в сирийскую экономику, которые под угрозой санкций будут вынуждены значительно ограничить или полностью свернуть свою деятельность. С другой — у сирийских властей, вероятно, станет меньше возможностей для международной торговли из-за боязни организаций попасть под американские санкции. В прежние годы закупка товаров и платежи часто осуществлялись через третьи страны и фирмы, особенно в соседнем Ливане, однако сейчас этот процесс рискует более усложниться.

Но больше всего пострадают именно те, на якобы защиту кого и направлен этот закон — а именно мирное население Сирии. Например, даже нынешняя газодобыча в Сирии составляет максимум 40% от необходимой, а добыча нефти составляет только 24% от потребностей страны.

Акт Цезаря запрещает участвовать в инфраструктурных проектах под предлогом того, что, восстанавливая разрушенные дома, школы и больницы, сирийская власть улучшает свой престиж в глазах населения. США нет никакого дела до живущих в разрушенных районах людей, их судьба американские власти не волнует.

Наконец, под ограничения могут попасть поставки в Сирию используемых в сельском хозяйстве, медицине и жилищно-коммунальной сфере продукций химической и энергетической промышленности из-за того, что они, по мнению США, могут быть использованы в военных целях.

О пагубных последствиях для населения говорят не только различные политики и гуманитарные организации, но и власти подконтрольных «Сирийским демократическим силам» (SDF) территорий. Согласно заявлениям курдов, санкции могут нанести значительный вред экономике подконтрольных им земель, для которых торговля, обмен услугами и контрабанда с Дамаском занимают значительную долю в местном бюджете и дают работу местным жителям. И хотя в акте Цезаря предусматриваются исключения для деятельности гуманитарных организаций, многие из них в любом случае опасаются работать в таких условиях из-за высокой вероятности попадания в санкционный список из-за взаимодействия с официальными властями.

При всем этом новые американские санкции все равно не смогут прекратить деятельность всех иностранных компаний и физических лиц в Сирии. Часть работающих в стране компании и так находятся в санкционном списке США, а бизнесмены из соседних стран зарабатывают огромные состояния на контрабанде. Учитывая реалии Ближнего Востока, едва ли они откажутся от возможности нелегальной торговли — просто значительно усложнятся контрабандные схемы.

Заключение

Безусловно, акт Цезаря усложнит жизнь сирийским властям, и, возможно, даже значительно. Особенно это касается вопросов возвращения к мирной жизни и восстановления разрушенной войной страны, которая в отсутствии крупных иностранных инвестиций рискует отойти на более далекую перспективу.

Однако едва ли принятый акт хоть как-то сможет изменить линию фронта, оказать влияние на проводимые сирийскими властями и союзниками антитеррористические операции и пошатнуть законную власть Башара Асада. Наивно предполагать, что американские власти этого не понимают. Поэтому закон, цинично призванный защитить сирийское население, прямо направлен на ухудшение его уровня жизни в отместку за провал многолетних попыток свержения Асада и поражения радикальных джихадистских организаций и «оппозиционных» боевиков. И это есть не что иное, как обыкновенный экономический терроризм в исполнении страны, прилюдно и громче всех заявляющей о борьбе с ним.

Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt (лат. Чужие грехи у нас на глазах, а свои за спиной).