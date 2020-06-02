«Газпром» обжаловал решение арбитражного суда о снижении цены на газ для Польши

Москва, 2 июня. Российская компания «Газпром» подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража о снижении цены на газ, который поставляется в Польшу по газопроводу «Ямал — Европа». Об этом сообщает пресс-служба польской государственной нефтегазовой компании PGNiG.

«Правление PGNiG сообщает, что 2 июня 2020 года оно получило информацию о представлении ответчиком в Стокгольмский апелляционный суд иска об отмене окончательного решения от 30 марта 2020 года, вынесенного Арбитражным судом в Стокгольме», — говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2020 года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение, согласно которому стоимость российского газа для Польши была завышенной. Суд ввел новую формулу ценообразования, которая обязывала «Газпром» пересчитать стоимость поставок топлива Польше с 2014 года, а также вернуть Варшаве сумму переплаты.

Польская сторона рассчитывает, что «Газпром» вернут около 1,5 миллиарда долларов. При этом Польша намерена добиться ареста активов «Северного потока — 2», если «Газпром» откажется выплачивать польской стороне 1,5 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Польша ежегодно приобретает у «Газпрома» около 18 миллиардов кубометров газа. При этом несколько лет назад власти Польши заявили, что Варшава не будет продлевать долгосрочный контракт с «Газпромом» после его завершения в 2022 году.