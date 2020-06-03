Сирия новости итоги за сутки на 3 июля 06.00: в Алеппо боевики ранили пять человек, Турция перебрасывает в Идлиб системы ПВО

Сирия, 3 июня. Турция продолжила перебрасывать в Идлиб системы ПВО и военную технику. На севере Алеппо пять мирных жителей пострадали при столкновении курдских бандгрупп с «Сирийской национальной армией». Взрыв заминированного автомобиля в Идлибе убил двух боевиков «Фейлак аш-Шам». В Дамаске скончался один пациент с COVID-19. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе; в Хасаке перекрыли дорогу конвою ВС США.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели серию рейдов в Дейр-эз-Зоре, арестовав несколько мирных жителей, лишились трех боевиков в результате нападения неизвестных лиц в Хасаке.

Международная коалиция: провела встречу на базе ВС США «Ат-Танф» в Хомсе.

«Сирийская национальная армия» (СНА): в Алеппо ранила пять человек при перестрелке с курдскими боевиками и убила одного бойца «Хезбаллы».

ВС Турции: на запад провинции Алеппо перебросили спецподразделения; в Идлибе провели совместное патрулирование с ВС РФ и перебросили 40 единиц военной техники в Идлиб.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): совершило нападение на патруль «Демократических сил Сирии» в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подозревается в покушении на двух протурецких боевиков в Идлибе; обстреляла позиции сирийских военных на севере провинции Хама .

Провинция Дамаск

Министерство здравоохранения Сирии сообщает, что за прошедшие сутки в стране скончался еще один пациент с коронавирусом COVID-19, четверо вылечились. Общее число смертей от коронавируса в Сирии достигло 6 случаев, число зафиксированных случаев выздоровления достигло 50.

Как передает Telegram-канал «Вестник Дамаска», по распоряжению сирийского правительства университеты и учебные заведения вновь приостанавливают свою работу на второй день после открытия из-за случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Провинция Алеппо

В оккупированном протурецкими группировками городе Аль-Баб группа неизвестных лиц совершила нападение на патруль военной полиции «Сирийской национальной армии», открыв по нему огонь на поражение. По информации портала Halab Today, в результате нападения скончались двое протурецких боевиков. В настоящее время район, где произошло нападение, был оцеплен боевиками СНА. В нападении подозревают как курдских боевиков их состава «Отрядов народной самообороны», так и членов «Ахрар аш-Шаркыя».

На севере провинции жители поселка Тукхар-Тейму вышли на стихийный митинг против протурецких сил. Поводом для недовольства местных жителей стала беспорядочная стрельба, устроенная в поселке боевиками «Джейш Ватания Сурия», входящей в состав СНА. В результате инцидента были ранены женщина и ребенок. Пользователь Twitter @QalaatM сообщает, что в ходе боестолкновений к западу от города Алеппо между проправительственными силами и боевиками «Сирийской национальной армии» погиб боец ливанской организации «Хезболла» Мухаммад Махди Мухаммад Шур.

Провинция Хомс

Как передает военно-аналитический Telegram-канал Warjornal, на территории одной из американских баз внутри 55-километровой демилитаризованной зоны Ат-Танф прошла встреча представителей военного командования США, Франции и Великобритании, а также представителей «Демократических сил Сирии» и боевиков проамериканской группировки «Магавир Ас-Саура». Совещание было собрано для обсуждения вопроса переполненности тюрем в городах Гувейран и Аш-Шаддади, где содержатся под стражей террорист «Исламского государства». По итогам совещания было принято решение расформировать тюрьму в Гувейране, частичному роспуску подвергнут тюрьму в Аш-Шаддади.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» приступили к рейдам и обысками в домах у местных жителей в поселениях Ас-Суза и Багуз. Как передает портал Ein Al Furat, в Багузе курдские боевики арестовали нескольких молодых людей, обвиняемых в пособничестве террористам ИГ. Без предъявления доказательств из вины боевики вывезли арестованных в неизвестном направлении.

Как передает агентство Euphrates Post, в поселке Хаджин пожар уничтожил часть урожая местных фермеров. По информации источника, причиной возгорания стала засуха, однако не исключено что посевы намеренно подожгли террористы «Исламского государства». На севере Ирака подобным образом группировка провоцировала голод в деревнях, которые отказались от выплаты закята.

Провинция Идлиб

Новостное агентство Al Nour сообщает, что на юго-западе провинции в поселке Мамбель двое боевиков «Фейлак аш-Шам» погибли в результате взрыва СВУ в их машине. Ответственность за установку бомбы на пути следования автомобиля пока что не взяла на себя ни одна из действующих в провинции группировок. Не исключено, что погибшие боевики стали жертвами междоусобного конфликта с «Хайят Тахрир аш-Шам».

На юге провинции продолжились провокации со стороны вооруженных группировок. Согласно данным портала Masar Press Net, утром «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли позиции правительственных войск в окрестностях деревень Рувейха и Аль-Фатира. На стыке административных границ с провинцией Хама военнослужащие ведут ответный огонь по опорным пунктам группировки и ее союзников у поселений Аль-Кахира, Хорш-Бенин и Анкави. Позже «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» выпустила заявление, в котором объявила «военной зоной» несколько районов в предгорьях Джебель аз-Завия.

Позднее агентство Anna News передало, что на трассе М-4 в Идлибе состоялось 14-е совместное российско-турецкое патрулирование. Колонна проехала от поселения Аль-Тронбе до Урм-эль-Джауз. В конце маршрута проезд для конвоя попытались заблокировать сторонники «Хайят Тахрир аш-Шам».

Согласно данным портала Step News, вечером в Идлибе через погранперехода «Кафр-Лусин» зашла очередная колонна военной техники турецкой армии. В составе автоколонны из сорока единиц техники были замечены самоходные артиллерийские установки Atilgan.

Провинция Ракка

Министерство обороны Турции сообщило о том, что 6 боевиков «Рабочей партии Курдистана» или «Отрядов народной самообороны» были ликвидированы турецкими спецподразделениями при очередной попытке курдских бандгрупп проникнуть в зону операции «Источник мира».

Провинция Хасака

Источник в сети Twitter @huseyinbozan, сообщил, что в окрестностях населенного пунктам Абу-Расин не смог проехать американский конвой. В районе Дардар дорогу для патруля ВС США перекрыли сирийские военнослужащие.

В зоне контроля «Сирийской национальной армии» прогремело два взрыва. Как сообщает портала Alkhabour 21, взрыв самодельной бомбы в поселке Аль-Манахир убил местного жителя. В деревне Тель-Халаф взрыв мотоцикла убил двух граждан, третий в критическом состоянии был доставлен в больницу. В установке СВУ обвиняют курдских боевиков.

Как передало агентство Al Nour, в поселке Тель-Барак местные обнаружили три тела убитых курдских боевиков, которые пропали сутками ранее. Предполагается, что на их патруль совершили нападение террористы«Исламского государства»

1 Организация запрещена на территории РФ.