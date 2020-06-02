Кучера рассказал, чем его лечили от коронавируса

Москва, 2 июня. Актер и ведущий Оскар Кучера рассказал, что вместе с семьей переболел коронавирусом.

По словам ведущего, он почувствовал первые симптомы болезни в майские праздники. Тест на коронавирус показал положительный результат у всей семьи.

«Я и вся моя семья переболели этим самым коронавирусом», — рассказал актер в комментарии kp.ru.

Кучера отметил, что его семья перенесла коронавирус легко, у него же заболевание протекало в более тяжелой форме. Однако обошлось без госпитализации. Уже после 12 мая актер пошел на поправку.

Повторный тест на COVID-19 показал наличие антител, добавил ведущий. Он принял решение не подвергать опасности своих коллег и остаться на карантине.

Кучера рассказал, чем медики лечили его от коронавируса. По словам артиста, ему прописали витамины С и D в больших дозах, цинк, Деринат внутримышечно и Цитросепт.

«Так вышло, что с нами в доме было очень большое количество родственников. Ни один из них не заболел», — отметил актер.

Он напомнил, что это довольно распространенная ситуация, когда у одного из домочадцев выявляют коронавирус, но другие члены семьи не болеют.

Ранее стало известно, что COVID-19 обнаружен у актрисы Алены Бабенко. Артистка призналась, что попала в больницу с коронавирусом и долгое время это скрывала. Кроме того, коронавирус выявили у актрисы Дарьи Мороз.