Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за справок о COVID-19

Москва, 2 июня. Туристы стали отказываться от забронированных поездок на отдых в Сочи из-за того, что при заселении требуются справки о тестировании на коронавирус. Об этом рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Некоторые санатории и комплексы с медицинской лицензией в Сочи объявили о готовности принимать отдыхающих с 1 июня. Однако многие решили перенести запуск сезона на более поздний срок, поскольку не выполнили требования Роспотребнадзора.

Один из пунктов включает необходимость запрашивать у туристов справки об отсутствии COVID-19, выданные не позднее чем за 48 часов. Кроме того, требуются документы об отсутствии контактов с зараженными.

«<…> большинство санаториев Сочи переносят дату начала работы и возвращают туристам деньги тем, кто не готов поехать в другое время», — уточнила Тюрина.

Совет Федерации ранее одобрил закон о выдаче ваучеров туристам вместо возврата денег за несостоявшиеся туры. «Равнозначный туристский продукт» смогут выдавать путешественникам туроператоры, отели и транспортные компании.

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, отмечали эксперты. При этом ведется работа по созданию вакцины. Однако россиянам рекомендуют не расслабляться, соблюдать все необходимые меры безопасности, чтобы не допустить второй волны эпидемии.

Как сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, за минувшие сутки в России выявили 8,8 тысячи новых случаев COVID-19. Общее число достигло отметки в 423 тысячи.