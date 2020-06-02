Поклонники раскритиковали повисшую на молодом певце Любовь Успенскую

Москва, 2 июня. Российская эстрадная певица Любовь Успенская провела выходные с молодым грузинским артистом Леваном Кбилашвили.

Успенская опубликовала серию снимков в своем Instagram, на которых она запечатлена в компании молодого певца. В подписи к снимкам певица отметила, что провела выходные в прекрасной компании, а ее рабочая неделя началась в замечательном настроении.

«Провела выходные в прекрасной компании. Как же мне повезло с коллегами. В замечательном настроении начала рабочую неделю. Погружаюсь в работу с удовольствием», — написала Успенская.

Поклонники раскритиковали повисшую на своем молодом коллеге Успенскую. Некоторые подписчики назвали Успенскую «вешалкой на молодых», а также призывали быть скромнее и держать дистанцию.

«Старуха, отстань от молодых», — призывает oksanakoidam.

«Это коллега или любовник?» — интересуется lana_de013.

«Лучше бы с дочерью отношения наладила. В трудную минуту думает о своем имидже», — пишет zulfiya_07.

«Какой-то вид у него придурковатый», — отмечает lakinaaleksandra.

«Стыд и срам!» — пишет yuriy.yevgenyevich.

Ранее Успенская призналась, что репетирует дома под аккомпанемент собственного оркестра из-за эпидемии коронавируса. По словам певицы, она скучает без сцены, поэтому приглашает оркестр в свой загородный дом и репетирует под аккомпанемент живых музыкантов.