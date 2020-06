Трамп похвалил себя и силовиков за успешное подавление протестов в США

Вашингтон, 2 июня. Президент США Дональд Трамп похвалил силовиков и поблагодарил сам себя за успешное подавление протестов в ряде городов.

Глава Белого дома подчеркнул в Twitter, что минувшей ночью в Вашингтоне «не было проблем».

D.C. had no problems last night. Many arrests. Great job done by all. Overwhelming force. Domination. Likewise, Minneapolis was great (thank you President Trump!).