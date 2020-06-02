Трамп похвалил себя и силовиков за успешное подавление протестов в США

Вашингтон, 2 июня. Президент США Дональд Трамп похвалил силовиков и поблагодарил сам себя за успешное подавление протестов в ряде городов.

Глава Белого дома подчеркнул в Twitter, что минувшей ночью в Вашингтоне «не было проблем».

«Много арестов. Отличная работа, проделанная всеми. Превосходящая [протестующих] сила. Доминирование. Также Миннеаполис был великолепен (спасибо, президент Трамп!)», — говорится в сообщении главы государства в микроблоге.

D.C. had no problems last night. Many arrests. Great job done by all. Overwhelming force. Domination. Likewise, Minneapolis was great (thank you President Trump!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

Президента при этом не удовлетворило то, как протесты подавляли в Нью-Йорке. Он назвал прошедший день «плохим» для братьев Эндрю и Криса Куомо — губернатора штата и журналиста CNN соответственно.

«Нью-Йорк был оставлен мародерам, головорезам, радикальным левым и всем другим подонкам и отбросам. Губернатор отказывается принять мое предложение о подавлении [беспорядков] Национальной гвардией. Нью-Йорк был разорван на куски», — написал Трамп.

Массовые беспорядки в США продолжаются уже нескольких дней. Причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда, передает «Царьград». Полицейские при задержании повалили его на землю, а один из правоохранителей надавил коленом ему на шею. Несмотря на слова мужчины о том, что ему трудно дышать, полицейский продолжал его удерживать. Флойд умер в реанимации, пишет НСН.

Ряд губернаторов в США игнорирует призыв Трампа и не хочет подавлять протесты при помощи военных. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил такой саботаж аспектами предвыборной борьбы. Он не исключил, что ситуация может привести к развалу страны.