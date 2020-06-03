Военные сборы для студентов перенесли с учетом обстановки в регионах

Москва, 2 июня. Минобороны России скорректировало сроки проведения учебных сборов по программам военной подготовки для студентов российских вузов, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Они сдвигаются с учетом фактической эпидемиологической обстановки в конкретных субъектах Российской Федерации и предпринимаемых ограничительных мер.

Основная часть учебных сборов переносится на более поздний срок — июль-октябрь 2020 года, а в некоторых вузах сборы проведут в 2021 году, уточнили в военном ведомстве. Место и время их проведения для каждого высшего учебного заведения уточнят вместе с ректорами.

В Минобороны рассказали, что перед направлением на учебные сборы все студенты пройдут обязательный медицинский осмотр в военных комиссариатах, будет соблюдаться комплекс мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что учебные сборы со студентами, обучающимися по программам военной подготовки, считаются неотъемлемой составной частью военного обучения.

Весенний призыв в 2020 году проходит с 1 апреля по 15 июля. Осенний призыв должен начаться 1 октября и закончиться 31 декабря, но в нем не примут участие выпускники школ этого года.