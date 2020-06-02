Сирия, 2 июня. В Дамаске скончался один пациент с COVID-19. В провинции Дейр-эз-Зор боевики «Демократических сил Сирии» задерживают мирных жителей. В Идлибе правительственные войска ведут огонь по опорным пунктам террористов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели серию рейдов в Дейр-эз-Зоре, арестовав несколько мирных жителей, подозреваемых в пособничестве террористам ИГ1.

Международная коалиция: провела встречу на базе ВС США «Ат-Танф» в Хомсе.

Провинция Дамаск

Министерство здравоохранения Сирии сообщает, что за прошедшие сутки в стране скончался еще один пациент с коронавирусом COVID-19, четверо вылечились. Общее число смертей от коронавируса в Сирии достигло 6 случаев, число зафиксированных случаев выздоровления достигло 50.

Как передает Telegram-канал «Вестник Дамаска», по распоряжению сирийского правительства университеты и учебные заведения вновь приостанавливают свою работу на второй день после открытия из-за случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Провинция Хомс

Как передает военно-аналитический Telegram-канал Warjornal, на территории одной из американских баз внутри 55-километровой демилитаризованной зоны Ат-Танф прошла встреча представителей военного командования США, Франции и Великобритании, а также представителей «Демократических сил Сирии» и боевиков проамериканской группировки «Магавир Ас-Саура». Совещание было собрано для обсуждения вопроса переполненности тюрем в городах Гувейран и Аш-Шаддади, где содержатся под стражей террорист «Исламского государства»1. По итогам совещания было принято решение расформировать тюрьму в Гувейране, частичному роспуску подвергнут тюрьму в Аш-Шаддади.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» приступили к рейдам и обысками в домах у местных жителей в поселения Аль-Суза и Багуз. Как передает портал Ein Al Furat, в Багузе курдские боевики арестовали молодого человека по имени Фазза Анад аль-Дахил по подозрению в пособничестве террористам «Исламского государства». В районе Аль-Алави боевики также задержали без предъявления обвинений несколько юношей, которых вывезли в неизвестном направлении из города. Вчера SDF задержали в Багузе мужчину по имени Абдулла аш-Шахер, которого обвинили в своре денежных средств для террористов из «спящих ячеек» «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Согласно информации, предоставленной Центром примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), за последние сутки в САР было зафиксировано 4 нарушения действующего режима прекращения огня, из них два случая отмечены в провинции Идлибе, по одному случаю произошло в провинциях Латакия и Алеппо. Турецкая сторона зафиксировала 3 нарушения.

Как передает агентство Masar Press Net, сирийская армия ведут ответный обстрел укреплений и опорных пунктов террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе поселка Бинин.

1 Организация запрещена на территории РФ.