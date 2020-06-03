ЛНА отразила атаки боевиков ПНС Ливии на фронтах аль-Казирима и около аэропорта Триполи

Триполи, 2 мая. Пресс-служба штаба операции «аль-Карама» заявила, что силам фельдмаршала Халифы Хафтара удалось отразить несколько атак со стороны нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС).

Согласно оперативным данным, Ливийской национальной армии (ЛНА) удалось заблокировать наступление боевиков «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа на направлении аль-Казирима и около международного аэропорта Триполи. Сотрудники пресс-службы уточнили, что террористы ПНС действовали совместно с турецкими наемниками.

Однако именно турки первыми попали в подготовленную бойцами Хафтара засаду в районе Каср бен-Гашир. Многие из них были ликвидированы во время контрударов ЛНА, часть получила ранения, оставшиеся — попали в плен.

Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему поддерживает ПНС не только живой силой, но и военной техникой, что является прямым нарушением оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии. Помимо регулярных войск, на территории североафриканского государства действует турецкая ЧВК SADAT. Анкара перебрасывает из Сирии в Триполи и Мисурату сирийских боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ), которых принимает на военной базе ПНС военный преступник, член «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) Абд аль-Рауф Карра.

Карра — главарь бандформирования RADA, которое числится в составе «МВД» ПНС. Данное «министерство» возглавляет такой же, как и лидер RADA, военный преступник, чье имя числится в докладе Совета Безопасности ООН, где его обвиняют в пытках и сотрудничестве с исламистской коалицией «Фаджр», Фатхи Башага. Кроме руководства боевиками RADA и работы с сирийскими террористами ИГ, Карра контролирует частную тюрьму «Митига», в которой практически год незаконно удерживают двух граждан РФ — социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что другой узник «Митиги», Раджаб Макрахи, обратился с жалобой на Башагу в Организацию Объединенных Наций, а также подал на него иск в Африканский суд по правам человека. По его словам, боевики ПНС систематически промышляют похищением безвинных людей, которых помещают в частные тюрьмы и другие ливийские застенки. В соответствующих «изоляторах» практикуются пытки. Макрахи, например, лишился в «Митиге» глаза, поскольку «министр внутренних дел» Башага вырезал его ложкой во время одного из своих посещений.

1 Организация запрещена на территории РФ.