Путин одобрил план по восстановлению экономики. События дня. ФАН-ТВ

Мишустин представил Путину план по восстановлению экономики

Владимир Путин провел рабочую встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, который доложил об основных пунктах общенационального плана по восстановлению экономики.

«Нужно добиться и долгосрочных, мы часто об этом говорим, структурных изменений в российской экономике, качественно новой динамики в достижении ключевых целей национального развития, а это, прежде всего, благополучие граждан, российских семей. Повторю, нам принципиально важно, как решить сегодняшние острые проблемы, так и обеспечить уверенное движение вперед на долгосрочную перспективу», — отметил президент.

Российский лидер отметил, необходимо, чтобы работа продолжалась без пауз, а экономика, занятость, доходы граждан получили эффективную поддержку во втором полугодии. Мишустин, в свою очередь, отметил, что в плане содержится комплекс различных мер. К концу периода восстановления экономика должна перейти к росту выше докризисного. По словам премьера, сегодня особенно важно обратить внимание на безработицу.

«Закрытие предприятий или сокращение рабочего времени и оплаты труда обострили эту проблему. Все это может повлечь за собой снижение доходов, а значит, платежеспособного спроса, поэтому план предполагает активную политику в сфере занятости», — пояснил он.

По словам Мишустина, Общенациональный план разделен на три этапа. Задача первого — до конца третьего квартала текущего года стабилизировать ситуацию. Далее, до второго квартала 2021 года будет сделано все необходимое, чтобы завершить процесс восстановления экономики. На третьем, завершающем, этапе предполагается выйти на траекторию устойчивого долгосрочного экономического роста.

«Общенациональный план содержит около 500 конкретных мероприятий, стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 трлн рублей», — отметил Мишустин.

По словам главы государства, подготовленный правительством план может быть взят за основу для того, чтобы к началу июля приступить к реализации конкретных шагов.