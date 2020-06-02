Бывший глава МИД Украины спрогнозировал наступление Третьей мировой войны

Москва, 2 июня. Мир стоит на пороге глобального военного конфликта, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин во время обсуждения проблемы урегулирования конфликта в Донбассе.

По его словам, украинское общество «слишком оптимистично» воспринимает современную ситуацию в мире, в то время как приближается наступление гибридной мировой войны.

«Мы еще не в состоянии Третьей мировой. Мы скорее, если сравнивать с Первой (мировой войной. – Прим. ФАН), в 1913 году. С точки зрения позиционирования и многих вещей. Мы на пороге безумных перемен», — спрогнозировал Климкин в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Накануне вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции Донбасса Алексей Резников опроверг возможность «продвижения российских войск» вглубь Украины, поскольку бойцы ВСУ получили боевой опыт во время конфликта в Донбассе.