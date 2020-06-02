Агроном посоветовал дачникам, какие растения можно высаживать в июне

Москва, 2 июня. Агроном Михаил Воробьев рассказал, какие растения можно высаживать в грунт в начале июня. По его словам, некоторым культурам дождливая погода пойдет на пользу.

Садоводы могут высаживать рассаду любых овощных и декоративных культур, отметил эксперт. Он добавил, что в прохладную погоду корни лучше приживаются.

А вот редиску и пекинскую капусту высаживать уже поздно, сказал Воробьев. Эти растения любят короткий световой день. Поэтому урожайность в июне будет не такой, как ожидалось, передает «Пятый канал».

Если вы хотите посадить помидоры, то лучше купить готовую рассаду. Садить в землю семена томатов уже поздно. Воробьев пояснил, что на вызревание помидоров нужно не менее 120 дней.

Плоды можно будет собрать в середине осени, когда помидоры уже не смогут созреть на кусте, поэтому будут дозревать на подоконнике. Зато можно посеять семена огурцов и баклажанов. Первый урожай вы получите уже через 40 дней.

Воробьев посоветовал дачникам использовать для подкормки растений азотные удобрения. После 20 июня полагается подкармливать растения удобрениями, которые содержат фосфор и калий.

Ранее эксперт-садовод Юрий Шалыганов посоветовал россиянам высаживать рассаду, когда земля успеет прогреться.