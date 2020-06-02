Жители Луганска назвали день авиаудара ВСУ одним из самых страшных в жизни

Луганск, 2 июня. Власти и жители Луганской Народной Республики почтили память жертв авиаудара Вооруженных сил Украины, который произошел 2 июня 2014 года и унес жизни восьми человек. Этот день они назвали одним из самых страшных в жизни.

Как отметил глава ЛНР Леонид Пасечник, шесть лет назад украинский штурмовик нанес удар по центру Луганска, в результате чего погибли восемь мирных жителей. Еще 28 человек, находившихся неподалеку от эпицентра взрыва, получили ранения.

«Жертвы этого бесчеловечного деяния на совести только украинских политиков. <…> Наступит день – и все они ответят за совершенные преступления», — подчеркнул Пасечник.

Как вспомнила депутат Народного Совета ЛНР Светлана Гизай, тогда еще никто не был готов к такой открытой агрессии со стороны Киева. Она отметила, что власти Украины решили уничтожить население Донбасса, сбросив запрещенные во многих странах мира кассетные бомбы.

«Теперь я каждый день вижу место, где погиб мой муж, терять близких очень тяжело», — призналась она.

Председатель Общественной палаты (ОП) ЛНР Алексей Карякин констатировал, что Украина спустя шесть лет продолжает применять террористические методы ведения войны, пытается поселить ужас, запугивает жителей Донбасса.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Донецкая и Луганская народные республики не приняли итогов Майдана и потребовали независимости. В ответ новое руководство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота, развернуло против них военную кампанию.

Несмотря на все попытки урегулировать конфликт на международных площадках, Киев упорно продолжает игнорировать взятые на себя обязательства. ВСУ не прекращают обстрелы республик Донбасса.