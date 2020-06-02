Ученые назвали место на Земле с самым чистым воздухом

Москва, 2 июня. Исследователи из Колорадо обнаружили нетронутый антропогенной деятельностью атмосферный слой. Место с самым чистым воздухом на Земле находится недалеко от Антарктиды.

Как сообщают исследователи, воздух у нижних облаков над Южным океаном не содержит частиц аэрозолей, автомобильных выхлопов, пыли, выбросов и других неестественных частиц. В качестве доказательства ученые представили образцы воздуха и проанализировали его с помощью находящихся в нем бактерий.

Антарктида остается изолированной от микроорганизмов и отложений питательных веществ с южных континентов. При этом качество воздуха над Южным морем связано с биологическими процессами в воде.

Ранее ученые опровергли самые распространенные мифы о воде. По словам ученых, самым распространенным мифом об этой жидкости является тот, согласно которому человек должен выпивать два с половиной литра воды в день. Однако на самом деле такие рекомендации не являются универсальными. Норма ежедневного потребления воды должна высчитываться для каждого человека в индивидуальном порядке.