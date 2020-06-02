Турция поставила боевикам ПНС американские танки

В захваченный террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) порт Мисураты прибыло турецкое судно с танками.

Агентство Al Hadath сообщило о новой поставке военной техники для террористов ПНС. Анкара отправила американские танки М60. Они предназначены для боевиков, атакующих солдат Ливийской национальной армии (ЛНА).

Вероятно, это не первая поставка танков этой же модели. Недавно в Ливии уже была замечена такая боевая техника.

Отметим, что ранее Турция отправила находящимся в Триполи боевикам и другую военную технику: самоходные артиллерийские установки T-155 Firtina, РСЗО Т-300 Kasirga. Помимо этого, террористы получили зенитные ракетные комплексы Zipkin, Rocketsan Hisar-A и бронеавтомобили Kirpi II и Vuran.

По словам представителя ЛНА генерал-майора Ахмада Мисмари, основным оружием триполитанских боевиков стали турецкие ударно-тактические беспилотники Bayraktar TB2. С их помощью наемники сейчас пытаются достичь Тархуны, однако эти попытки пресекают Воздушные Силы ливийской армии.

Все отправляемые Турцией военные поставки грозят эскалацией напряженности в Ливии. Вместе с тем Анкара нарушает эмбарго ООН на доставку в североафриканскую страну вооружения. Запрет действует с 2011 года.