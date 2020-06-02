Экс-депутат Рады предрек распад Украины из-за губительной политики Киева

Москва, 2 июня. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко назвал слова Рефата Чубарова о российских планах по захвату Херсонщины бредом сумасшедшего.

Ранее глава запрещенного в РФ Меджлиса1 крымскотатарского народа заявил, что Россия пойдет на захват Херсонской области ради снабжения Крыма водой.

«Какой же все-таки убогий этот Чубаров, неумный человек! Да Херсон и другие области отвалятся сами из-за такого управления страной, ведь страна погрязла в долги, в нищету, в беспредел, в хаос. Каждый день стреляют, убивают, каждый день какие-то разборки, делят сферы», — считает Журавко.

По его словам, украинская верхушка получит «по своим же губам своим же салом», если продолжит губительную политику.

«Если посмотреть, что творится в Херсонской области, это просто тихий ужас, СМИ это скрывают. Я уже не говорю за экономические последствия, когда они просто тупо разворовывают деньги и наживаются на людях», — отметил бывший украинский парламентарий.

Он также добавил, что заявление Чубарова направлено на нагнетание истерии и зарабатывание денег. При этом действия украинских властей приведут не только к отделению Херсонщины, но и Николаевской, Одесской, Запорожской и Харьковской областей.

1 Организация запрещена на территории РФ.