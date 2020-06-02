Актер Алексей Панин назвал Иосифа Пригожина своей «болью»

Санкт-Петербург, 2 июня. Актер Алексей Панин встал на сторону музыканта Сергея Шнурова в споре с продюсером Иосифом Пригожиным, который заявил о бедственном положении артистов и предложении выплачивать им материальную компенсацию в размере МРОТ (минимального размера оплаты труда) ежемесячно,

«Иосиф Пригожин достаточно неприятный человек, мягко так скажем, не очень порядочный. Я ни в коем случае не хочу его никак оскорблять, но это констатация факта. В шоу-бизнесе среди певцов, музыкантов, эстрадных артистов все прекрасно знают, что из себя представляет Иосиф Пригожин. Для меня Иосиф Пригожин – это боль. Полностью поддерживаю Сергея Шнурова», — заявил Панин, комментируя в эфире Медиацентра «Патриот» заявление продюсера.

Свое мнение актер не хочет распространять на ситуацию с пандемией в целом, поскольку понимает, что многие артисты пострадали от этого карантина, так как все массовые мероприятия запрещены.

«Но Иосиф Пригожин… Я не хочу его оскорблять. Когда у человека есть деньги, и он просит еще у государства… Он выступает так, потому что в каждой бочке затычка: вот что угодно в стране случится: в шоу-бизнесе, в ядерной отрасли, кораблестроении, в ЖКХ — позвоните Иосифу Пригожину, он вам даст развернутый комментарий и будет активно пиариться, чтобы показать свое лицо везде. Иосиф Пригожин готов обсуждать любые склоки и скандалы», — добавил актер.

Панин признался, что введенные из-за коронавируса ограничения не повлияли на его творческую деятельность, однако он испытывает недостаток в деньгах.

«Я занимаюсь своим фильмом, я снял свое дебютное кино в качестве режиссера, и мне никак не мешает коронавирус, потому что мы кино уже отсняли, мы его монтируем, делаем цветокоррекцию, закончилось озвучивание, все это происходит в студии», — отметил актер.

Напомним, Пригожин ранее объяснил свои слова о бедственном положении артистов. Продюсер напомнил, что имел в виду не себя, а представителей творческих профессий в целом — артистов театра, кино, цирка, танцорах и музыкантах по всей стране. По его словам, многие из них посвятили себя творчеству и не имеют других навыков для заработка денег.