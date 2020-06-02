Шойгу пригласил министра обороны США на парад победы в Москве

Москва, 2 июня. Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил своего американского коллегу Марка Эспера принять участие в праздновании 75-летия Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Марком Эспером, в ходе которых министры обсудили предотвращение военных инцидентов в Сирии. Кроме того, глава Минобороны РФ пригласил Эспера принять участие в параде победы, который состоится 24 июня.

«Генерал армии Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера принять участие 24 июня 2020 г. в военном параде на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе переговоров Шойгу выразил обеспокоенность в связи с выходом Вашингтона из международных договоров в области контроля над вооружениями, включая Договор по открытому небу.

Участниками Договора по открытому небу являются 34 государства. Соглашение позволяет совершать инспекционные полеты над территорией других стран, используя фото- и видеосъемку. В конце мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из Договора по открытому небу.