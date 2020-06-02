Звезда «Молодежки» Соколовский объяснил, зачем переезжает в США

Москва, 2 июня. Актер Александр Соколовский, исполнивший роль хоккеиста Егора Щукина в сериале «Молодежка», признался, что после окончания пандемии коронавируса планирует уехать в Калифорнию.

Соколовский стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Артист рассказал, что ранее уже был в США и смотрел, как люди работают в киноиндустрии.

«Я поеду туда вовсе не отдыхать, а учиться делать кино <…> Американцы сегодня на первом месте в мире в плане киношных технологий», — отметил актер.

По словам Соколовского, он пока не решил, где будет жить. Актер собирается скорректировать планы ближе к отъезду.

«Хочу постигать кинематограф. Это моя основная цель поездки в США», — добавил он.

По мнению актера, американскому кинематографу не хватает русской смекалки, широты души и музыки. Кроме того, в ходе беседы он признался в любви к экстриму. Актер рассказал, что прыгал с парашютом, прыгал с отвесных гор на сноуборде и предпочитает мотоцикл.

Ранее актер Григорий Калинин признался, что изменял своей бывшей супруге Ирине Горбачевой, с которой он состоял в браке около восьми лет. По словам мужчины, для него это был опыт, из которого он сделал соответствующие выводы. Мужчина пояснил, что в данном случае надо учитывать, что тобой движет — любовь или спонтанная страсть.