Джабаров рассказал, чем могут обернуться для Киева планы по «возврату» Крыма

Планы украинских властей по возврату Крыма предполагают объявление войны России, поскольку отторжение полуострова может произойти только насильственным путем. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал сенатор Владимир Джабаров, отметив, что украинский народ даже думать не хочет о конфликте с РФ.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал заявление постоянного представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича о том, что Киев намерен утвердить в текущем году стратегию «деоккупации» Крыма. По словам Кориневича, часть этого плана будет открытой и публичной, чтобы люди могли наблюдать, что Киев делает для «возвращения» Крыма и проживающих там граждан. При этом он подчеркнул, что большая часть стратегии останется «закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности».

Кориневич также обратил внимание, что «представительство» украинского лидера на полуострове усилило процесс по разработке данной стратегии. Отмечается, что для этого была создана рабочая группа во главе с вице-премьером Алексеем Резниковым, главная задача которой — разработка стратегии «деоккупации» и реинтеграции «временно оккупированных территорий».

Как заметил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, украинские политики не должны быть столь «глупыми, чтобы говорить такие вещи».

«Ведь что значит возврат Крыма? Это подразумевает насильственное отторжение территории Российской Федерации. Никакого другого пути возращения полуострова для Киева нет, поскольку население Крыма в подавляющем своем большинстве проголосовало за его выход из состава Украины и вхождение в состав России. Однако насильственное присоединение – это по сути объявление России войны. Но они там что, с ума все посходили? Они хотят столкнуть два братских народа? Человек, который так рассуждает, сам прекрасно понимает, что говорит чепуху», — заявил Джабаров в интервью ФАН.

Украинские политики начинают «вбрасывать» подобные планы возвращения Крыма для того, чтобы привлечь внимание и взбудоражить общественное мнение в стране, считает сенатор.

«Такие планы наших соседей создают угрозу прямого конфликта, который Украина просто не вынесет. Мы на него тем более не хотим идти, потому что для нас Украина – это братская страна и народ», — сказал он.

Так или иначе на Украине прекрасно понимают, что это неосуществимый план. Но всякий раз киевские власти его повторяют, чтобы «вбить в головы» молодых украинских граждан, что Крым якобы можно отвоевать у России.

«Политики даже не понимают, к каким последствиям это может привести. Эта игра с огнем может для Украины закончиться печально, — предположил Джабаров. – К тому же украинцы разве готовы воевать с Россией за возврат Крыма? Когда конфликт в Донбассе был в самой яркой фазе, то граждане убегали из дома в лес и отсиживались, так как их приходили набирать рекрутами в войска. Они даже думать об этом не хотят. План возврата Крыма — это либо пост больного воображения, либо весеннее обострение, которое должно уже было закончиться».

Напомним, Крым официально вошел в состав России по итогам народного референдума в марте 2014 года. В свою очередь, Украина продолжает считать полуостров временно оккупированной территорией. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что планы «деоккупации», рожденные в головах киевских «стратегов», останутся «пустым сотрясением воздуха и порчей бумаги». Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».