Варшава, 2 июня. Жители Польши всерьез боятся военного конфликта между США и Китаем, поскольку убеждены, что он даст возможность России «напасть» на Прибалтику. Очередное ни на чем не основанное заявление об «агрессии» со стороны РФ прозвучало от авторов польского издания Sieci.

В статье журналисты представили, что случится, если Вашингтон хоть на мгновение «отведет взгляд» от региона. Россию они, как уже не раз бывало со стороны Польши, голословно выставили «агрессором», который будто бы только и ждет, чтобы отправить свои танки в Варшаву.

«Малейшая расслабленность НАТО, и может последовать ураганное наступление, когда речь идет о 24 или максимум 72 часах на то, чтобы русские танки оказались в Варшаве», — пишут авторы статьи.

Примечательно, что испугались поляки русских танков, наслушавшись американцев, а именно аналитический консорциум New Generation Warfare. Именно его эксперты заявили, что Россия якобы «обязательно» вступит в конфликт, а НАТО из-за своей нерасторопности и бюрократии не сможет сразу отреагировать.

Как констатировал «Царьград», такой «сценарий» развития событий был написан поляками на основе бурной фантазии американских экспертов, которые всеми силами стараются подпитывать страхи местного населения.

Москва в ответ на заявления о мнимой «российской угрозе», регулярно звучащие со стороны Запада, в основном из Прибалтики и Польши, не раз подчеркивала, что никогда не станет нападать на членов Североатлантического альянса.

Тем не менее НАТО продолжает недружественную политику в отношении России, а сам параллельно активно усиливает рубежи Восточной Европы. Российские официальные лица констатировали, что Альянсу всего лишь нужен предлог для усиления своих позиций в Европе и увеличения военного бюджета.