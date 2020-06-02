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Тюрьмы стали для ПНС источником новых рекрутов из числа боевиков ИГ и «Аль-Каиды»

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Тюрьмы стали для ПНС источником новых рекрутов из числа боевиков ИГ и «Аль-Каиды»

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии выпускают из тюрем в захваченных городах заключенных, отправляя за решетку простых ливийцев. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что тюрьмы для бандформирований являются одним из главных ресурсов рекрутирования новых радикалов в свои ряды.

Из многих ливийских городов, находящихся под контролем террористов ПНС, поступают сообщения о том, что из тюрем сотнями выпускают осужденных. Одним из ярких примеров стали города Сурман и Сабрата, захваченные боевиками весной 2020 года в ходе наступательной операции. Тогда стало известно, что группировки ПНС взяли штурмом тюрьму, расположенную в районе этих городов, где находились более 600 заключенных. В их числе, как известно, были выходцы из ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (запрещены в РФ). В ходе оккупации по городам прокатилась волна задержаний местных жителей. Некоторые из них выступали против ПНС и их агрессии, другие мешали установить боевикам новые порядки, занять ключевые места в администрации и правоохранительных органах, третьи — владели имуществом, которым хотели завладеть бандиты.

Тюрьмы стали для ПНС источником новых рекрутов из числа боевиков ИГ и «Аль-Каиды»

Тюрьмы — источник новых рекрутов для ПНС

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, считает, что сообщения о тюрьмах «всплывают» не случайно.

«Конечно же, тюрьмы — это ресурс для вооруженный формирований. Естественно, если какие-то группировки приходят, захватывают тюрьмы и оттуда выпускают людей, они не просто так делают. Их тут же заставляют исполнить некий долг с оружием в руках в интересах тех, кто освободил. Но есть же люди, которые не согласны, их в эти тюрьмы сажают, в освободившиеся камеры», — отмечает собеседник Федерального агентства новостей.

Эксперт уверен, что люди, решившиеся использовать заключенных, не понимают, к чему это приведет. Однако они не думают об этом, потому что их целью стали собственные корыстные интересы.

«Те, кто из тюрем выпускают людей и вооружают их, это явно люди негосударственного мышления, они больше преследуют какие-то меркантильные интересы. Эти интересы связаны с криминальным миром преступностью», — продолжил специалист.

Тюрьмы стали для ПНС источником новых рекрутов из числа боевиков ИГ и «Аль-Каиды»

Боевики ПНС понимают, что слабее ЛНА

Андрей Кошкин напомнил о разрушительных последствиях, которые обязательно наступят после того, как из тюрем массово выпустят осужденных. Освобождение заключенных, по его мнению, говорит о том, что руководство ПНС не способно воплотить в жизнь свои планы по захвату новых территорий и их удержанию.

«В этой ситуации я больше чем уверен, что ПНС нуждается в развитии своей инфраструктуры, пополнении боевиков, потому что, как видите, они не могут решить боевые задачи по продвижению против ЛНА. Естественно, они идут по пути рекрутирования боевиков в тюрьмах. Я думаю, что это весьма опасная затея, она в последующем только лишь обострит ситуацию во внутреннем противостоянии в обществе, в разжигании боевых действий», — сказал эксперт.

Кошкин напомнил, что сейчас в североафриканской стране наблюдается крайне сложная ситуация, вызванная ликвидацией законного лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году.

«В Ливии чрезвычайно сложная и запутанная ситуация, перспектива ее разрешения строится в наведении порядка, но каждый понимает наведение порядка по-своему. Когда Каддафи стоял у власти, он смог объединить ливийцев, поставить перед ними цели, которых они хотели. Но, как только рассыпался этот монолит, обстановка в стране стала ужасной. Наблюдается желание многих западных развитых государств также поживиться при неразберихе, поставлять туда свое оружие. Интересы есть у Франции, Англии, Турции, все это в открытом содержательном противостоянии», — подчеркнул он.

Тюрьмы стали для ПНС источником новых рекрутов из числа боевиков ИГ и «Аль-Каиды»

Запад помешал Москве достичь мира в Ливии

Москва сделала важные шаги по решению ливийского кризиса, однако Запад перетянул одеяло на себя, и в итоге все стало только хуже.

«Я вам честно скажу — Россия взяла на себя такую нужную ношу, показала всему миру, что у нее есть потенциал, который можно и нужно использовать для стабилизации ситуации в Ливии. — продолжил Кошкин. — В Москву же прилетали Саррадж и Хафтар. Нет, сразу Берлин перехватил, сразу меморандум, давайте мы, и так далее. Москва могла еще что-то предпринять в интересах мира, но Западу не нужен мир, они разбомбили это государство, им нужен хаос, где бы они черпали свои бонусы».

Тюрьмы стали для ПНС источником новых рекрутов из числа боевиков ИГ и «Аль-Каиды»

США могут вернуться на Ближний Восток

В завершение эксперт также напомнил, что сейчас США сами не определились, введут ли они войска в Северную Африку, пока страну захлестнула волна протестов.

«Ситуация на самом деле еще сложнее. Уже непонятно — то американцы заявляли, что туда придут, а теперь уже не хотят, там хлебать нечего. Сейчас в США все думают о стабилизации внутри своей страны. Может быть, потребуется переключить внимание внутренних активных членов общества на какие-то внешнеполитические события. Не исключаю, что это будет опять Ближний Восток», — заключил Андрей Кошкин.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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