Тюрьмы стали для ПНС источником новых рекрутов из числа боевиков ИГ и «Аль-Каиды»

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии выпускают из тюрем в захваченных городах заключенных, отправляя за решетку простых ливийцев. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что тюрьмы для бандформирований являются одним из главных ресурсов рекрутирования новых радикалов в свои ряды.

Из многих ливийских городов, находящихся под контролем террористов ПНС, поступают сообщения о том, что из тюрем сотнями выпускают осужденных. Одним из ярких примеров стали города Сурман и Сабрата, захваченные боевиками весной 2020 года в ходе наступательной операции. Тогда стало известно, что группировки ПНС взяли штурмом тюрьму, расположенную в районе этих городов, где находились более 600 заключенных. В их числе, как известно, были выходцы из ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (запрещены в РФ). В ходе оккупации по городам прокатилась волна задержаний местных жителей. Некоторые из них выступали против ПНС и их агрессии, другие мешали установить боевикам новые порядки, занять ключевые места в администрации и правоохранительных органах, третьи — владели имуществом, которым хотели завладеть бандиты.

Тюрьмы — источник новых рекрутов для ПНС

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, считает, что сообщения о тюрьмах «всплывают» не случайно.

«Конечно же, тюрьмы — это ресурс для вооруженный формирований. Естественно, если какие-то группировки приходят, захватывают тюрьмы и оттуда выпускают людей, они не просто так делают. Их тут же заставляют исполнить некий долг с оружием в руках в интересах тех, кто освободил. Но есть же люди, которые не согласны, их в эти тюрьмы сажают, в освободившиеся камеры», — отмечает собеседник Федерального агентства новостей.

Эксперт уверен, что люди, решившиеся использовать заключенных, не понимают, к чему это приведет. Однако они не думают об этом, потому что их целью стали собственные корыстные интересы.

«Те, кто из тюрем выпускают людей и вооружают их, это явно люди негосударственного мышления, они больше преследуют какие-то меркантильные интересы. Эти интересы связаны с криминальным миром преступностью», — продолжил специалист.

Боевики ПНС понимают, что слабее ЛНА

Андрей Кошкин напомнил о разрушительных последствиях, которые обязательно наступят после того, как из тюрем массово выпустят осужденных. Освобождение заключенных, по его мнению, говорит о том, что руководство ПНС не способно воплотить в жизнь свои планы по захвату новых территорий и их удержанию.

«В этой ситуации я больше чем уверен, что ПНС нуждается в развитии своей инфраструктуры, пополнении боевиков, потому что, как видите, они не могут решить боевые задачи по продвижению против ЛНА. Естественно, они идут по пути рекрутирования боевиков в тюрьмах. Я думаю, что это весьма опасная затея, она в последующем только лишь обострит ситуацию во внутреннем противостоянии в обществе, в разжигании боевых действий», — сказал эксперт.

Кошкин напомнил, что сейчас в североафриканской стране наблюдается крайне сложная ситуация, вызванная ликвидацией законного лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году.

«В Ливии чрезвычайно сложная и запутанная ситуация, перспектива ее разрешения строится в наведении порядка, но каждый понимает наведение порядка по-своему. Когда Каддафи стоял у власти, он смог объединить ливийцев, поставить перед ними цели, которых они хотели. Но, как только рассыпался этот монолит, обстановка в стране стала ужасной. Наблюдается желание многих западных развитых государств также поживиться при неразберихе, поставлять туда свое оружие. Интересы есть у Франции, Англии, Турции, все это в открытом содержательном противостоянии», — подчеркнул он.

Запад помешал Москве достичь мира в Ливии

Москва сделала важные шаги по решению ливийского кризиса, однако Запад перетянул одеяло на себя, и в итоге все стало только хуже.

«Я вам честно скажу — Россия взяла на себя такую нужную ношу, показала всему миру, что у нее есть потенциал, который можно и нужно использовать для стабилизации ситуации в Ливии. — продолжил Кошкин. — В Москву же прилетали Саррадж и Хафтар. Нет, сразу Берлин перехватил, сразу меморандум, давайте мы, и так далее. Москва могла еще что-то предпринять в интересах мира, но Западу не нужен мир, они разбомбили это государство, им нужен хаос, где бы они черпали свои бонусы».

США могут вернуться на Ближний Восток

В завершение эксперт также напомнил, что сейчас США сами не определились, введут ли они войска в Северную Африку, пока страну захлестнула волна протестов.

«Ситуация на самом деле еще сложнее. Уже непонятно — то американцы заявляли, что туда придут, а теперь уже не хотят, там хлебать нечего. Сейчас в США все думают о стабилизации внутри своей страны. Может быть, потребуется переключить внимание внутренних активных членов общества на какие-то внешнеполитические события. Не исключаю, что это будет опять Ближний Восток», — заключил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.