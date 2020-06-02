Муцениеце расстроила фанатов пикантным фото с «вывалившейся» грудью

Москва, 2 июня. Актриса и экс-супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце опубликовала пикантное фото с продюсером сериала «Интерны» Алексеем Зюзиным. Звезда не только заинтриговала поклонников появлением с новым мужчиной, но и расстроила своей «вывалившейся» грудью.

Муцениеце выложила с Зюзиным селфи. Продюсер «Интернов» скрыл часть лица за медицинской маской, а актриса решила не надевать средство защиты и сделала губы «уточкой». Кроме того, в кадр попало ее внушительное декольте.

«Угадайте, кто это? Зачем? Да просто так», — написала она под постом в Instagram.

Многие подписчики звезды узнали ее напарника по кадру, однако большая часть поклонников обратила внимание вовсе не на мужчину, а на грудь актрисы. Далеко не все пользователи оценили формы знаменитости.

«Грудь вывалилась как-то неопрятно…» — высказалась bve24122015. «По-моему, главная на фото — грудь», — заметила dyuliya80. «Ай-ай-ай», — поругал звезду пользователь bek______92. «Сиськи-то вывалила», — прокомментировала donna_rozaya. «Сиськи нараспашку… Ай, молодца!!!» — написала ____tata_tayana____. «Похожа на шкодницу, а рядом молодой мужчина», — поделилась ev.geniia8349.

Один из подписчиков обвинил находящуюся в бракоразводном процессе звезду в легкомысленном поседении.

«Все, по рукам пошла ?» — поинтересовался mariokapuleti.

После того, как Муцениеце и Прилучный сообщили о разводе, актриса начала чаще появляться в разных проектах и стала более откровенной со своими поклонниками. В частности, звезда «Закрытой школы» призналась, что начнет искать нового мужчину через шесть месяцев. За этот срок она надеется окончательно отпустить экс-супруга, сообщает портал «Утро.ру».