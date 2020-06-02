Американские полицейские несколько раз выстрелили в продюсера радио Sputnik

Москва, 2 июня. Полиция США применила резиновые пули против продюсера радио Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты в Вашингтоне, вызванные убийством афроамериканца Джорджа Флойда.

До стрельбы правоохранители знали, что перед ними находится представитель прессы.

«Я находилась около Белого дома, <...> когда полиция начала стрелять в протестующих. Я подошла поближе, чтобы снять происходящее на видео, и полиция быстро начала стрелять, как мне показалось, травматическими гранатами и резиновыми пулями», — пояснила Руссел.

По ее словам, полицейские также распыляли в сторону митингующих слезоточивый газ. Продюсер несколько раз повторила, что является сотрудником СМИ, кроме того, на ее шее висела пресс-карта.

«Через несколько секунд — все это время я продолжала снимать протестующих, против которых применили слезоточивый газ, — в меня выстрелили чем-то, что, как я подозреваю, было резиновой пулей. Синяк от раны на лодыжке был лиловым и кровоточил», — рассказала продюсер Sputnik.

После этого стражи порядка повалили женщину на землю. Она добавила, что отношение полиции к журналистам было таким же, как и к протестующим.

Ранее правоохранители Миннесоты целенаправленно применили слезоточивый спрей против съемочной группы телеканала VICE и корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, также освещавших беспорядки.