Звезда «Универа» рассказала, как государство может помочь артистам

Поддержка творческим работникам, конечно, нужна, но только тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, не имея денежных сбережений на период вынужденного простоя. И неважно — звезда он или простой член команды музыкального коллектива или съемочной группы. Такого мнения придерживаются большинство экспертов, которые приняли участие в эфире онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот».

Артисты, музыканты, политики и общественные деятели обсудили вопрос необходимости государственной материальной поддержки представителей творческих профессий в период ограничений из-за пандемии коронавируса.

«Поддержка нужна всем. Все оказались в сложно жизненной ситуации, и на какой-то период государство могло бы помочь», — считает актриса Валентина Рубцова.

Проблема, с которой сталкиваются творческие работники в России, по ее мнению, заключается в том, что, в отличие от западных стран, у наших артистов нет авторских прав на результаты своего труда — основную часть выплат за тиражирование кинофильмов получают продюсеры. По ее мнению, проблему могло бы решить законодательное закрепление обязательных авторских выплат всем участникам съемочной группы. Однако она высказалась против государственного регулирования заработка творческих коллективов.

«Возвращаться к советской системе нет ни малейшего желания», — заявила актриса.

Эстрадный певец Родион Газманов тоже считает, что необходима поддержка музыкантам, которые работают от зарплаты до зарплаты и «у которых нет финансовой подушки». Но сам предпочитает активно работать. Среди своих успешных предприятий периода пандемии считает сервис онлайн-поздравлений, где он либо лично, либо в составе команды поздравляет кого-либо в интересах заказчика. За каждое поздравление онлайн-сервис приносит его команде от 5 тысяч до 30 тысяч рублей.

«Помогать нужно всем, кто не может зарабатывать своим основным видом деятельности», — уверен певец и композитор Юрий Лоза.

Он не видит ничего плохого в том, что и сейчас, в непростое для многих время, кто-то из артистов продолжает получать большие гонорары, когда другие лишены такой возможности. Однако Лоза против публичной демонстрации коллегами своих успехов. Но и не осуждает их.

«Это вопрос нравственности, и он всецело на совести этих людей, — считает Лоза. — Многие артисты, я знаю, сейчас поддерживают других».

Серьезного решения, по его мнению, требует проблема надлежащего функционирования системы выплаты вознаграждений по авторским правам.

«Такие организации, как РАО (Российское авторское общество. — Прим. ФАН), у нас работают криво. На деньги, которые они выплачивают, прожить невозможно», — заметил он.

Комментируя эпатажные высказывания и успех у аудитории коллеги по цеху Сергея Шнурова, Юрий Лоза отметил, что «самое простое и примитивное всегда является наиболее востребованным», но редко кто из творческих работников опускается до такого низкого вкуса. Мат не запрещен на законодательном уровне, но проблема его использования в обществе должна регулироваться.

Напомним, поводом для дискуссии в медиацентре «Патриот» послужило заявление продюсера Иосифа Пригожина о непростом положении артистов в период пандемии и предложение выплачивать им материальную компенсацию в размере МРОТ (минимальный размер оплаты труда) ежемесячно. Выступление продюсера вызвало бурную полемику и шквал акций самопиара. Так, «Коммунисты России» послали продюсеру и его супруге, певице Валерии, лапшу быстрого приготовления, рекомендовав «простой и действенный способ не умереть с голоду». Они посоветовали ему пойти работать на завод или на стройку, а супруге — стать уборщицей.

Еще жестче высказался Шнуров, который посвятил Пригожину матерное стихотворение. Пригожин потребовал от артиста извинений и пообещал, что его встреча со Шнуровым «закончится точно не рукопожатием». Оправдывая свои слова, Шнуров позднее расширил аудиторию, которой посвящены его стихотворения, заявив, что большинство российских артистов нацелены якобы не на слушателя, а на людей, распределяющих бюджетные деньги.