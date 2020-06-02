Мосгорсуд отклонил апелляцию Соболь по делу о массовых беспорядках. ФАН-ТВ

Сегодня Московский городской суд оставил без изменений жалобу юриста признанного иноагентом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь на постановление по делу об административном правонарушении. Сама ответчица на судебное заседание не явилась.

Ранее, 24 декабря 2019 года, Таганский суд Москвы суммарно оштрафовал Соболь на 300 тысяч рублей из-за акций, которые состоялись в столице 10 и 31 августа. Разбирательства по обоим делам шли по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Суд назначил Любови Соболь штрафы в размере 150 тысяч рублей за совершение каждого правонарушения. Общая сумма взыскания составила 300 тысяч рублей.

Напомним, летом 2019 года Соболь призывала людей выходить на незаконные акции в Москве. При ее участии в период с 14 июля по 31 августа в столице прошли девять митингов, причем только три из них были согласованы с властями города. Незаконные акции привели к беспорядкам, порче частного и государственного имущества, перекрытию улиц, упущенной выгоде для бизнеса, а также к стычкам демонстрантов с полицией и Росгвардией.