Глава МИД Украины заявил о недопустимости диалога с ДНР и ЛНР

Киев, 2 июня. Украина не будет вести переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Мы подтвердили ключевые позиции о недопустимости прямого диалога с представителями так называемых ДНР и ЛНР», — сказал он.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев намерен изменить формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, Украина планирует сфокусировать свои усилия на повышении уровня представительства в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, которую возглавляет экс-президент Украины Леонид Кучма.

Он также добавил, что к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе могут быть привлечены представители гражданского общества, которые проживают на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибло около 14 тысяч человек, более 24 тысяч получили ранения.