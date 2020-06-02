Танцующего медведя «застукала» видеоловушка. ФАН-ТВ

Видеоловушка Висимского заповедника «поймала», пританцовывающего у ствола дерева медведя. Аккомпанементом для него послужило пение птиц. Несмотря на то, что движения выглядят соблазнительно, косолапый исполняет их не для того, чтобы повеселиться. Таким образом животное вычесывает зимний подшерсток. На кадрах виден слой более светлого меха, от которого и хотел избавиться хозяин Тайги.

Пользователям интернета понравился танец медведя и за один день видео на канале Висимского заповедника набрало более 12 000 просмотров.

Это не первый случай, когда необычные движения медведей взрывают интернет. В 2017 году видео с медведем Ферапонтом посмотрели сотни тысяч пользователей. Некоторые пользователи в шутку называли Ферапонта «медведем-стриптизером» и хвалили за чувство ритма.