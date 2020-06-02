Сирийский наемник рассказал, как Турция обманывает боевиков в Ливии

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари опубликовал аудиозапись с новыми доказательствами использования сирийских боевиков в североафриканской стране. На ней протурецкий боевик рассказывает, как его обманула Анкара.

Новая информация об использовании сирийских боевиков в Ливии появилась на официальной странице Мисмари в социальной сети Facebook. Представитель ЛНА выложил публикацию с целью показать, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган бросил наемников после того как отправил их охранять террористический режим так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Назвавший себя на записи Сейф Абу Бакр мужчина сообщает, что он находится в чине майора «дивизии Аль-Хамза» в Айн Заре. До своего прибытия в Ливию он также находился среди вооруженных группировок, действующих в Сирии в интересах Турции. В частности, он воевал на стороне «Свободной национальной армии» (СНА). В обращении он отмечает, что он прибыл в Ливию вместе с турецкой армией, и впоследствии его вместе с остальными сирийскими бойцами бросили «на произвол судьбы».

«У нас все плохо — с оплатой и со всем остальным. Я вам все расскажу по-честному. Мы заключили договор с турками сроком на три месяца. Сейчас начался уже шестой месяц», — отмечает протурецкий террорист.

При этом мужчина уже находится в таком отчаянии, что просит журналистов рассказать об их тяжелом положении и распространить эту информацию. Вместе с тем он обвиняет Анкару в отправке наемников в Ливию и другие страны, чтобы использовать их и бросить.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, Анкара превращает сирийскую молодежь в наемников, пользуясь кризисом в ближневосточной стране, который сама и поддерживает. Боевики делятся на несколько категорий. В первой находятся экстремисты из запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство»1, «Джебхат ан-Нусра»1 и «Аль-Каида»1. Во второй — боевики бывшей «Свободной сирийской армии», переименованной в СНА. В третью, самую опасную группу, входят мобилизованные в турецких лагерях сирийские беженцы, которым Эрдоган предложил помощь в обмен на жизнь в Ливии.

На данный момент в Ливии находится около 17 тысяч боевиков. Часть из них сбежала в Европу. Также известно, что около двух тысяч бандитов сбежали и их местоположение сейчас неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.