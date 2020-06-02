Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 2 июня.

Госаппарат и спецслужбы США все 1990-е годы вмешивались во внутренние дела России, контролируя принятие важнейших решений. Кураторы Ельцина из США поставили Россию на грань катастрофы.

Богдан Вечирко, въехавший на грузовике в толпу жителей Миннеаполиса, оказался бывшим бойцом ВСУ и поклонником Дональда Трампа. Въехавший в толпу в США украинец оказался бывшим бойцом ВСУ.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 2 июня в Ливии. События в Ливии 1 июня: министр МВД пытает ложкой узников в тюрьме Митига, ЛНА пытается взять Гарьян и возвращает Аль-Асабиа.

Советский и российский актер Борис Невзоров заявил, что он нередко вспоминает о своей покойной супруге Анастасии Ивановой. Актер Борис Невзоров рассказал, что часто вспоминает убитую супругу.

По выздоровлению за аналогичный период выписаны 11 108 человек. В России за сутки выявлено 8 863 случая коронавируса.

Главный архитектор рассказал, как бельгийцы приняли проект за неосуществимый рекламный макет русской архитектурной компании. В Бельгии не поверили, что Главный храм ВС РФ — реальное здание, а не рекламный макет.

Турылева родилась в Москве 2 сентября 1932 года. Ее отцом был Георгий Громов, основатель и главный редактор «Союздетфильма». Актриса дубляжа Ярослава Турылева скончалась в Москве на 88-м году жизни.

Обманутый житель США коварно отомстил бывшей девушке после того, как застал ее с другим мужчиной. В США обманутый парень коварно отомстил возлюбленно.й

Украина не намерена помогать России с водоснабжением Крыма несмотря на потенциально опасную ситуацию. Глава МИД Украины заявил, что Киев не будет помогать России с водоснабжением Крыма.

Люди встали на защиту русского ресторана Pushkin в Сан-Диего от толпы протестующих. Выходцы из РФ в шапках-ушанках защитили ресторан в Сан-Диего от толпы протестующих.