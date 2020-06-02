Пакистанский журналист объяснил, почему Кашмир мечтает повторить судьбу Крыма

Исламабад, 2 июня. Индия, Пакистан и Китай продолжают стягивать танки к линии контроля в спорном районе Ладакх около Кашмира. Страны выражают свои притязания на территорию, однако больше всего от этого страдают местные жители, рассказал журналист из Пакистана Иштеак Хамдани.

Ладакх и Кашмир расположены на северо-западе полуострова Индостан, границы региона не закреплены официально и являются предметом многолетних споров между Индией, Пакистаном и Китаем.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил помощь Вашингтона в решении спора. Он выразил готовность США стать арбитром. Однако Индия отказалась от такой услуги США. Москва также выразила озабоченность ситуацией в Ладакхе и Кашмире.

«Мы уверены, что индийские и китайские друзья смогут найти решение, которое удовлетворит обе стороны. Мы будем поощрять все усилия в этом направлении», ― заявил исполняющий обязанности заместителя посла России в Индии Роман Бабушкин.

Журналист из Пакистана Иштеак Хамдани напомнил, что во время Китайско-индийской пограничной войны 1962 года территория близ Кашмира отошла Китаю. Пекин планировал провести на этом участке дорогу и соединить Китай, страны СНГ и Россию.

«Индия этому строительству помешала. И до сих пор эта часть границы между Индией и Китаем порождает проблемы», — отметил журналист.

Хамдани отметил, что больше всего от территориального спора страдает мирное население. В результате постоянных обстрелов гибнут жители региона. Журналист считает, что в Кашмире должен пройти общенародный референдум согласно резолюции ООН 1948 года ― «такой же, как в Крыму».

«Мы пытаемся поднять этот вопрос уже 72 года, но нас не слышат. Крымчанам повезло, что им предоставили выбор, и единство на этой земле удалось сохранить. Народ Кашмира все время притесняют и пытаются разделить, в том числе на религиозной почве», – объяснил он в комментарии «ПолитЭксперту».

Хамдани добавил, что часть населения выступает за независимость, однако у них нет лидера, который мог бы возглавить страну. Большая часть населения региона ― мусульмане, поэтому скорее всего они выступят за присоединение к Пакистану. Индия давно проиграла в этом споре, но для нее Кашмир важен из-за воды и природы, которая привлекает туристов. В Ладакхе ситуация еще сложнее, так как там проживают преимущественно буддисты.