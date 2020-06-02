Эксперты оценили план Мишустина по восстановлению экономики

Меры поддержки населения и предпринимателей, представленные в плане премьер-министра России Михаила Мишустина, очень своевременны. Однако достижение докризисных показателей роста экономики — крайне непростая задача, считают эксперты Федерального агентства новостей.

2 июня Владимир Путин обсудил с главой правительства Михаилом Мишустиным план восстановления российской экономики после пандемии коронавируса. По словам президента, сегодня важно не только добиться улучшения экономических показателей, но и поддержать граждан, предпринимателей.

Упомянул глава государства и то, что процесс восстановления в итоге должен привести к «долгосрочным структурным изменениям в российской экономике». Приступить к выполнению плана президент поручил правительству с июля.

В свою очередь премьер-министр России считает, что реализация комплекса мер (всего их в плане около 500) в итоге должна привести к экономическому росту, превышающему докризисные показатели.

Мишустин сообщил, что весь план обойдется в 5 трлн рублей за два года и будет проходить в три этапа. Во-первых, до конца третьего квартала 2020 года необходимо будет стабилизировать ситуацию, не допустить дальнейшего падения доходов населения. До второго квартала 2021 года планируется снизить безработицу, обеспечить рост доходов до уровня 2019 года. На третьем этапе во второй половине 2021 года задача — выход российской экономики на устойчивый рост.

«Меры по социальной поддержке населения и занятости выглядят своевременными. Их объемы достаточно велики. Эта сторона плана качественно проработана», — отметил в беседе с ФАН экономист, главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По его словам, помощь малому и среднему бизнесу необходима для того, чтобы поддержать экономическую активность в этой сфере.

«Основные меры поддержки бизнеса были озвучены ранее, но их эффективность будет в итоге определяться тем, каков уровень бюрократизации данного процесса. Как быстро смогут компании малого и среднего бизнеса получать реальную финансовую помощь от государства», — заявил эксперт.

Покатович считает, что пока уровень этой господдержки не достаточно высок.

«Эта сторона плана, на мой взгляд, нуждается в доработке», — добавил собеседник ФАН.

Восстановление докризисных показателей роста российской экономики в ближайшие месяцы экономист назвал сложно реализуемой целью.

«Мы видим, что происходит с потребительским спросом: пандемия коронавируса ударила, прежде всего, по нему. В ближайшее время снижение благосостояния населения будет, скорее всего, существенным. А в условиях подавленного экономического спроса восстановление экономической активности происходит весьма медленно», — считает Антон Покатович.

Эксперт также напомнил, что дифференциация экономики, о которой упомянул президент, задача не новая.

«В руководстве России давно принят тезис о том, что трудности могут помогать дифференцировать экономику. Возможно, что и пандемия коронавируса станет толчком для развития каких-то отраслей промышленности, той же медицинской техники. Может уменьшиться зависимость от нефтяного рынка», — предположил собеседник ФАН.

Но в текущих условиях вся парадигма развития российской экономики остается завязана на национальных проектах, реализация которых теперь, видимо, несколько сдвигается по времени, отметил Покатович.

«Говорить о том, что пандемия коронавируса позволит нам осуществить перезапуск экономического роста, вряд ли приходится. Во время пандемии, как мы видим, власть активизировала усилия по поддержке социальной и демографической сферы, поскольку эта проблема встает наиболее остро», — резюмировал собеседник ФАН.

По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, озвученные 2 июня Мишустиным меры являются приемлемыми в качестве базового сценария восстановления экономики.

«5 триллионов рублей, которые выделяются на восстановление экономики — это более половины нашего Фонда национального благосостояния на данный момент», — обратил внимание Абзалов в беседе с ФАН.

По мнению эксперта, малый и средний бизнес, скорее всего, получит дополнительное финансирование, а упор будет сделан на то, чтобы максимально сохранить рабочие места в этой сфере.

«Безработица, согласно плану Мишустина, должна снова стать меньше 5% от числа трудоспособного населения. Это важный показатель с точки зрения общей ситуации в экономике», — уверен Дмитрий Абзалов.

Политолог считает, что необходимо совершенствовать механизм адресной поддержки для необеспеченных слоев населения страны. Именно он является приоритетным для главы правительства, считает эксперт.

«Надо понять, где находятся нуждающиеся граждане, кому надо помогать в первую очередь, кто из них за последние месяцы реально потерял в доходах. Чтобы отправлять им все 100% помощи, а не размазывать эту помощь тонким слоем по всему населению», — добавил собеседник ФАН.

Этот механизм, так называемое социальное казначейство, является важной частью реализации общего плана, отметил Абзалов. Речь идет о создании государственной «мегамашины» по работе с Big Data (большими данными).

«Это должна быть одна точка, одно окно, одна система входа, чтобы кабмин работал по той же системе, которая работает в ФНС. Чтобы не приходилось каждый раз запрашивать у организации, где кто находится, где какие меры поддержки нужны. Все должно быть автоматизировано, собрано в онлайн-режиме», — сказал политолог.

Такая система уберет формализацию, создаст механизм реального контроля и просмотра экономики в режиме онлайн, что поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса, считает эксперт.

По его словам, в соцсетях уже сейчас собираются все данные о гражданине, детально анализируется его профиль, из которого можно понять, сколько человек примерно зарабатывает, на что он тратит средства.

«Если подобный анализ сделать важным инструментом государственной политики по поддержке бизнеса и населения, это позволит сделать российскую экономику более таргетированной и более понятной для управленцев», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что 1 июня Пенсионный фонд России перечислил первые выплаты российским семьям с детьми от 3 до 16 лет. Общая сумма выплат составила 146 миллиардов рублей. Помощь получили 10,2 миллиона семей, то есть более половины из тех, кто имеет право на получение поддержки по указу президента РФ.