Киевские власти рассказали, при каком условии Европа позавидует Украине

Киев, 2 июня. Евросоюз должен продолжать давать деньги Киеву, сохраняя санкции против России. Об этом заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

«На сегодняшний день самое действенное оружие — это экономические санкции, то есть ударить рублем. Поэтому, если страны (Евросоюза. — Прим. ФАН) будут считать, что должны поддержать Украину, они, с одной стороны, должны еще больше усилить санкции, а это реально влияет, и, во-вторых, обеспечить безвозвратную финансовую помощь Украине для того, чтобы мы смогли улучшить свой потенциал», — цитирует министра «Политнавигатор».

По словам Резника, сегодняшняя страна обладает фантастическими человеческими ресурсами, и ей необходимо лишь технически увеличить потенциал. Политик убежден, что в этом случае Европа «еще будет завидовать тому, какой сильной является Украина».

Напомним, что Украина стремится интегрироваться в ЕС. В феврале 2019 года Верховная рада по инициативе действующего на тот момент президента страны Петра Порошенко приняла в конституцию изменения, закрепившие курс Киева на вступление в Евросоюз и НАТО.

Однако желаемого не случилось. Еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан подчеркнул, что тема членства Украины в ЕС не стоит на повестке, и говорить о членстве государства в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично. Это раздражает Киев, который стремится показать себя Старому свету с самой выгодной стороны.