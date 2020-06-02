ФАН отвечает на вопросы о первом ролике из цикла скетчей о поправках в Конституцию РФ

Редакция Федерального агентства новостей в связи с большим количеством журналистских запросов о ролике из цикла видеоскетчей о поправках в конституцию отвечает на один из самых популярных.

Прежде всего мы хотим поблагодарить всех, кто работал над роликом, начиная с идеи и до момента его воплощения в реальность. Скетч моментально приобрел «статус вирусного» и вызвал небывалую реакцию со стороны аудитории. Отдельно хотелось бы отметить профессионализм актерской команды, работавшей над роликом, где по сценарию «однополая гомосексуальная семья усыновляет маленького мальчика из детского дома».

В частности, мы хотим поблагодарить Александра Филимоненко, исполнившего роль «гомосексуальной мамы», который так же, как и мы, столкнулся с большим количеством звонков и вопросов о том, как происходили съемки. Мы действительно рады, что стали участниками творческой социальной коллаборации, смогли предоставить аудитории возможность оценить одну из граней талантливого и опытного актера и решиться выразить гражданскую позицию, что считаем крайне важным.

«Я уже больше восьми лет снимаюсь в кино и рекламе, в известных питерских сериалах. Мне все интересно, даже такую роль сыграть. Нюансов роли не знал. Узнал уже на съемочной площадке, что надо будет играть. В шесть утра написала знакомая, предложила — нужно нетрадиционной ориентации парня сыграть. Я говорю: «Почему нет? Можно попробовать, тем более сейчас кризис». Сегодня уже второй ролик снимаем. Я в этом же амплуа. Это будет [новая] серия, но я играю только в двух», — пояснил Филимоненко.

По сообщениям СМИ, ранее актер не принимал участия в выборах и находился вне политики, но теперь он намерен проголосовать по поправкам к конституции. Отдать свой голос в пользу изменений или против них — это право Александра. Стоит отметить, его позиция основывается не на ролике. Актер продолжает работу над циклом видеоскетчей и в данный момент занят в съемках еще одного эпизода. На его выбор повлиял личный негативный опыт, связанный с нарушением режима самоизоляции в период пандемии, о чем артист сам рассказал изданию Coda.

«Я не знаю, кто заказчик ролика. Я вне политики. Но тут меня в парке задержали вчера [за нарушение режима самоизоляции], выписали штраф. Я до этого не хотел идти голосовать. Теперь решил — пойду голосовать против поправок! Беспредел, что меня задержали и штраф выписали, обманули — сказали, что просто предупреждение будет. У народа и так сейчас беда с деньгами, а власти еще и штрафуют. Я пойду голосовать против, чтобы выразить свою позицию. Хотя до этого ни разу не ходил на выборы», — заявил Филимоненко.

Федеральное агентство новостей ставит перед собой цель побудить россиян проголосовать и выполнить свой гражданский долг. Серия видеоскетчей поможет гражданам лучше понять суть поправок и увидеть последствия своего выбора или бездействия в недалеком будущем. В следующих эпизодах мы затронем самые значимые для россиян изменения и важность внесения поправок к Конституции РФ.

Мы считаем важным позаботиться о достойном будущем Российской Федерации и многих поколений россиян, выразив гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в основной закон.