Иран разрушил американскую «Доктрину Монро», отправив танкеры с топливом в Венесуэлу

Автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин рассказывает, как сотрудничество Ирана и Венесуэлы продемонстрировало неспособность США контролировать ситуацию в традиционной сфере влияния.

Доктрина Монро

Отправка иранских танкеров в Венесуэлу примечательным образом трансформировала проблему двусторонних экономических отношений двух суверенных стран в проблему реализации доктрины Монро в Латинской Америке.

Не является большим секретом тот факт, что при администрации Дональда Трампа Государственный департамент США и другие официальные лица взяли на вооружение термин «доктрина Монро», который, казалось, вышел из употребления. После уничтожения СССР и советского блока США взяли курс на глобализм, который подразумевал полный контроль над планетой, где отсутствовала необходимость акцентировать внимание на контроле над отдельным регионом или даже континентом. Не тот масштаб, если смотреть на амбиции. Но так было ровно до того момента, пока «проект глобализации по-американски» не начал рассыпаться, а на смену «странам-изгоям» пришли глобальные и региональные оппоненты, подрывающие претензии США на мировое господство. Началось это не при Трампе, но именно при текущей администрации Белого дома вызовы американской гегемонии стали бросаться столь прямо и открыто.

По мере того, как в американском истеблишменте вызревало понимание того, что старый концепт глобализма не приносит желаемых результатов, происходила трансформация американской стратегии, как мы это видели на Ближнем Востоке и в Южной Америке. Здесь интересно посмотреть именно на последнюю. Крах неолиберальных проамериканских режимов в Южной Америке породил так называемую «розовую волну», которая привела к власти в большинстве стран континента левые или окололевые силы, флагманом которых выступали столь ненавистная США Куба, а также Венесуэла, где, несмотря на многочисленные попытки переворотов, у власти закрепился Уго Чавес, начавший вовлекать в местные дела Россию и Китай.

Провал политики

До определенной поры Вашингтон воспринимал эти действия как несущественную угрозу, сосредоточившись на достижении целей на Ближнем Востоке. Но уже при первом сроке Барака Обамы США серьезно взялись за Южную Америку, подготовив «правый поворот», который в большинстве стран привел к власти правые правительства. Эта тенденция продолжается и при Трампе. Последним ее проявлением был военный переворот в Боливии, который привел к свержению законного президента Эво Моралеса. Но у этой политики есть свои неудачи. В Аргентине к власти вернулись перонисты, а дружественная Китаю Кристина Киршнер стала вице-президентом страны. США пытаются осуществить полный контроль в стиле «доктрина 2.0», наращивая давление на Кубу и Венесуэлу, которые являются не только помехами на пути реализации искомой доктрины, но и дают возможность стратегическим оппонентам Вашингтона вести свою деятельность в непосредственной близости от берегов США.

С 2019 года против правительства Николаса Мадуро в Венесуэле были предприняты несколько попыток военных переворотов, которые систематически проваливались, не без помощи Кубы, России и Китая, обеспечивающих поддержку Венесуэлы на разных уровнях. При этом, что примечательно, США помимо указанных стран, обвиняли в поддержке Венесуэлы и Иран, который не только помогал в проведении экономических операций, но и по утверждению США отправлял в Венесуэлу офицеров Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) и членов ливанской «Хезболлы», доказательств чему, впрочем, так и не привели.

Сотрудничество Ирана и Венесуэлы

История с походом пяти иранских танкеров из Персидского залива к берегам далекой Венесуэлы базируется на двух предпосылках. С одной стороны, Венесуэла испытывает проблемы с переработкой бензина (в основном из-за последствий американских санкций) и для нее поставки ГСМ из Ирана — это способ облегчить ситуацию на внутреннем рынке и показать, что американскую экономическую блокаду можно прорвать.

Иран, в свою очередь, также показывает, что американские санкции в отношении иранской нефти он будет демонстративно игнорировать, оппонируя заявлениям Вашингтона о том, что США хотят довести способность Ирана продавать нефть и продукты ее переработки до нуля. Поставки в Венесуэлу — это не гуманитарная помощь, Венесуэла их оплачивает (США уверяют, что Венесуэла платит золотом, используя распределенную часть золотого запаса, до которого не могут добраться зависимые от США банки Западной Европы). Таким образом, две страны в условиях санкций со стороны США ведут взаимовыгодное торговое сотрудничество через международные воды.

Это сотрудничество вступает в прямое противоречие с принципами «доктрины Монро 2.0», так как демонстрирует иллюзорность претензий США на полный контроль над Западным полушарием. Причем речь тут идет даже не о действиях глобальных оппонентов вроде Китая и России, а о региональной державе, которая оспаривает этот контроль. Для США эти действия, очевидно, оказались неожиданными, поэтому еще тогда, когда иранские танкеры находились в Средиземном море, Вашингтон публично осудил это движение и начал передвижение эсминцев в Карибское море, а в публичном поле появились угрозы задержания иранских танкеров при попытках пройти в Венесуэлу.

Иран на эти угрозы ответил традиционными контругрозами, пригрозив атаковать американские военные активы в Персидском заливе, напоминая, как о ракетных ударах по американской военной базе «Айн аль-Асад», так и об угрозах топить британские боевые корабли во время «танкерной войны», которые британцы восприняли более чем серьезно. Тогда это обеспечило победу Ирана, который добился освобождения своего танкера, удерживаемого в Гибралтаре. Ссылаясь на этот опыт, Иран прямо угрожал США полноразмерным ударом. Данные угрозы были артикулированы как представителями МИД Ирана, так и в иранской прессе. Дополнительным каналом выступил эмир Катара, через которого предупреждение было передано в Вашингтон. Получив подобные угрозы, США не ослабили информационную кампанию в СМИ против Ирана и Венесуэлы, но тему захвата иранских танкеров на подходе к территориальным водам Венесуэлы осторожно убрали из повестки. Иран вполне резонно трактовал это как свою победу, так как США были вынуждены отступить.

В итоге иранские танкеры один за другим доходили до территориальных вод Венесуэлы, где их брали под защиту корабли и самолеты FANB. США, опять же, ограничились риторикой, но силовых действий так и не предприняли. Иранская пропаганда это также трактовала как победу Ирана, который заставил США отступить от своей непреклонной позиции. В США эту тему подают в стиле «не очень-то и хотелось», и пять танкеров с бензином «не спасут отца венесуэльской демократии», но это выглядит как попытка сохранить хорошую «мину» при плохой игре. Эта неудача дополнила провал майского переворота с участием ЧВК Silvercorp и вновь подняла важный вопрос, а способны ли США обеспечить функционирование «доктрины Монро 2.0» в текущих реалиях разрушающегося поздневашингтонского мироустройства?

Новое мироустройство

Все уже привыкли к неудачам США на Ближнем Востоке, где их влияние сильно ослабло, но текущие неудачи оспаривают доктринальные утверждения о том, что другие крупные игроки должны быть изолированы от «заднего двора Америки». И то, что это проделал именно Иран, дополнив действия России и Китая, показывает серьезные проблемы с поддержанием гегемонии не только во всемирном масштабе, но даже в традиционной зоне влияния.

Однако не стоит недооценивать США, даже если они находятся в очевидном кризисе. Успех военного переворота в Боливии и продолжающиеся попытки свержения Мадуро показывают, что от генеральных целей в Южной Америке США не отказались и они готовы к решительным действиям в тех случаях, когда это не влечет за собой неприемлемый ущерб, который мог бы последовать при прямой агрессии против Венесуэлы или при атаке на иранские танкеры. Так что Иран одержал важную для себя победу и показал определенную слабость США, которые замахнулись, но не ударили на фоне контругроз из Ирана. Но это лишь одна из битв, которых впереди будет еще немало.

Тем не менее ситуация примечательна тем, что две региональные страны, которые подвергаются атакам со стороны США, путем совместного сотрудничества находят возможности не только противостоять давлению, но и показывать ограниченность возможностей Вашингтона по принуждению суверенных государств к проведению нужной американцам политики.