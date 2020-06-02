Путин эмоционально постучал по столу во время доклада Мишустина об экономике

Москва, 2 июня. Президент России Владимир Путин эмоционально отреагировал на выступление премьер-министра Михаила Мишустина во время видеосовещания. В ходе доклада главы кабмина национальный лидер одобрительно постучал по столу.

На совещании Мишустин рассказал о разработанном правительством плане поддержки российской экономики.

Пакет мер предусматривает три этапа, которые включают около 500 шагов для восстановления экономики. На эти цели предлагается потратить пять триллионов долларов, передает Ura.ru.

Председатель правительства также напомнил, что по поручению Путина власти уже приняли ряд мер, направленных на улучшение экономических показателей.