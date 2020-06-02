Россия предъявила строгие требования по безопасности для иностранных гостей парада Победы

Все иностранные участники и гости военного парада в Москве перед прибытием на Красную площадь пройдут осмотр, а до приезда в Россию сдадут тесты на COVID-19, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей со ссылкой на начальника главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрия Тришкина.

Как стало известно ФАН, санитарно-карантинные посты для проведения барьерных медицинских осмотров иностранных делегаций развернут совместно с Роспотребнадзором на аэродромах, а экспресс-тестирование проведут в местах проживания гостей. Дмитрий Тришкин уточнил, что иностранные делегации перед поездкой в Россию должны будут пройти двухнедельный карантин и предоставить по прибытии документы с отрицательным результатом на коронавирус.

За каждым парадным расчетом, включая иностранных военнослужащих, будет закреплен медицинский персонал для наблюдения, измерения температуры и проведения экспресс-тестирования, сообщили в военном ведомстве.

«Всего от Минобороны России привлечено более 300 человек медицинского персонала и около 90 единиц санитарного автотранспорта, — сказал Дмитрий Тришкин. — Создан резерв для размещения всех иностранных военных делегаций численностью до 1,5 тысяч человек на фондах пяти военных санаториев Подмосковья. В настоящее время завершена работа по подготовке номерного фонда данных учреждений, проводится их дезинфекция, организовано медицинское обеспечение иностранных военнослужащих, в том числе создан запас необходимых средств индивидуальной защиты».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия пригласила парадные расчеты 19 государств для участия в параде Победы, который пройдет в Москве 24 июня.