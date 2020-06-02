В Госдуме рассказали, как Россия ответит на размещение ядерного оружия на Украине

С территории Украины в случае размещения там ядерного оружия и средств доставки может быть нанесен удар по территории РФ. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин, комментируя Основы государственной политики России в области ядерного сдерживания, которые позволяют нанести превентивный ядерный удар по другим странам в случае угрозы агрессии.

Представляющие опасность страны

РФ считает одной из основных опасностей для себя размещение на территории неядерных государств ядерного оружия и средств доставки. Об этом говорится в Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания.

«Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы РФ (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются: размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки», — говорится в документе.

Соответствующий указ российского президента Владимира Путина, который утверждает новую редакцию документа, был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Удар по Украине

Как отметил Юрий Швыткин, президент России Владимир Путин достаточно четко обозначил приоритеты внешней политики в этом направлении. Соединенные Штаты принуждают многие страны Европы, в том числе и Украину, размещать на своей территории ядерное оружие и военные базы.

«Кроме Украины, это Польша, Румыния. Безусловно, в таком случае Украина может стать субъектом возможного ядерного удара по нашей территории. Это, естественно, недопустимо. В этом направлении должна быть определенность. Этот вопрос имеет большое значение. Подобная постановка вопроса должна отрезвить государства, у которых в голове гуляет мысль о размещении ядерного оружия на своей территории», — пояснил Юрий Швыткин.

По мнению депутата, неядерные страны идут на подобный шаг ради преференций от Соединенных Штатов.

«И лишний раз подтявкнуть своим спонсорам, глашатаям и руководителям из США, поддержать из внешнеполитический и агрессивный курс по отношению к нашему государству», — заключил Юрий Швыткин.

Основы политики РФ в области ядерного сдерживания могут уточняться «в зависимости от внешних и внутренних факторов, влияющих на обеспечение обороны». Общее руководство политикой в этой сфере осуществляет президент страны, Министерство обороны РФ осуществляет мероприятия в сфере ядерного сдерживания, Совет безопасности РФ формирует основные направления военной политики в этой области.