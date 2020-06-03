В ДНР назвали причину, почему Украина хочет убрать Россию из переговоров по Донбассу

Украина не хочет вести переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Олег Онопко.

У Киева нет выбора

Ранее украинская делегация обсудила на встрече с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Берлине ситуацию с безопасностью в Донбассе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о недопустимости прямых переговоров с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Как отметил Олег Онопко, договариваться с представителями ДНР и ЛНР Киеву все равно придется. У украинского руководства нет альтернативы.

«Киев это наверняка понимает. Подобные заявления высших чиновников из команды президента Украины Владимира Зеленского — это игра на публику. Киев пытается сделать вид перед западными партнерами, что ситуация под контролем. В реальности же убрать ЛНР и ДНР из переговорного процесса невозможно. А учитывая, что несколько ранее вице-премьер Украины Алексей Резников предлагал исключить из переговоров и Россию, становится понятно, что Украина не хочет договариваться совсем», — пояснил Олег Онопко.

Ситуация накаляется

Депутат Нарсовета ДНР напомнил «забывчивому» украинскому министру, что Россия не является стороной переговоров. В процессе мирного урегулирования Москва играет роль посредника и гаранта выполнения договоренностей, достигнутых в Минске.

«Поэтому предложение Алексея Резникова лишено всякой логики, это бессмысленная демагогия. Сегодня, несмотря на громкие заявления Зеленского о мире, ситуация на линии разграничения только накаляется. Вооруженные силы Украины ведут постоянные обстрелы наших территорий, страдают мирные граждане. Это, похоже, единственная форма коммуникации, на которую способна украинская власть. Тем не менее Минск был и остается единственной реальной площадкой для установления мира и именно в существующем формате. Все иные заявления украинских политиков и руководителей — фантазии и мечты, которым не суждено сбыться», — заключил Олег Онопко.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.