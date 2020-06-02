Сидевший в «Митиге» российский моряк обратился в ООН с обвинениями против ПНС​​​​​​​

2 июня 2020 года Telegram-канал «Media Малькевич» опубликовал пост, в котором сообщает, что освобожденный прошлым летом из тюрьмы «Митига» в Триполи моряк Сергей Самойлов решил подать в ООН заявление на так называемое Правительство национального согласия за деяния, нарушающие права человека.

Ужасы заточения

10 месяцев назад, 2 августа 2019 года, два русских моряка танкера «Теметерон» — капитан Владимир Текучев и старший помощник Сергей Самойлов — были отпущены на свободу после трех лет незаконного заточения. Граждан России освободили благодаря усилиям МИД РФ при участии Фонда защиты национальных ценностей, который планомерно осуществляет освещение проблемы политического терроризма Триполи среди широкой аудитории.

То, что переживают в данный момент заключенные «Митиги» и пережили моряки в заточении, — ужасно.

«Они подвергались физическому насилию, пыткам и психологическому давлению. Например, как рассказывали моряки, заключенные в тюрьме «Митига» спят на цементном полу, причем иногда даже стоя: в камере, рассчитанной на восемь человек, находилось по 50–70 человек», — уточняет автор Telegram-канала.

Заявление в ООН

Не взирая на пережитое, старпом танкера Сергей Самойлов принял решение подать заявление в Организацию Объединенных Наций на власти ПНС Ливии за действия, идущие вразрез справами человека.

Со слов моряка, захват корабля был похож на пиратской рейд, а не на законный и цивилизованный арест, как утверждают службы ПНС, известные своими связями с террористами и криминальными элементами.

В официальной жалобе, помимо прочего, фигурируют конкретные исполнители, описываются определенные события, в том числе с участием министра МВД Фатхи Башаги и разыскиваемого Интерполом контрабандиста, работорговца и по совместительству начальника Береговой охраны аз-Завия Абдулы Рахмана Милада.

Это только начало борьбы

Напомним, что в «Митиге» до сих пор удерживаются граждане РФ Максим Шугалей и Самер Суэйфан – социологи, арестованные и помещенные в тюрьму без предъявления обвинения.

Как заявил глава ФЗНЦ Александр Малькевич, поданное в ООН заявление — это начало реализации плана о создании международного трибунала по преступлениям в Ливии. Есть конкретные свидетели — Раджаб Макрахи и Сергей Самойлов, очевидцы сотен искалеченных судеб, сами пострадавшие от нечеловеческих действий бандитов. Они намерены бороться за справедливость и не собираются спускать с рук террористам их преступления.

Глава фонда призвал всех объединиться и наказать триполитанских террористов.