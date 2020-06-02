«Яндекс» показал видео с беспилотным автомобилем на базе Hyundai

Москва, 2 июня. Российская IT-компания «Яндекс» представила беспилотный автомобиль четвертого поколения – Hyundai Sonata.

Система появилась на базе южнокорейского автомобиля Hyundai Mobis. В этом году российская корпорация планирует вывести на дороги страны и США порядка сотни беспилотных авто.

Часть автомобилей будет эксплуатироваться в Иннополисе. Первые машины появились на столичных дорогах уже в марте. На них стоят усовершенствованные сенсоры, которые позволяют различать людей и другие автомобили на дороге.

Вся электроника находится на крыше автомобиля. Планируется, что эта разработка будет внедрена в сеть каршеринга и такси.

«Яндекс» опубликовал ролик с беспилотником, который плавно выполняет повороты, останавливается перед пешеходами на «зебре», реагирует на действия других водителей. Во время тестового режима на водительском кресле находится человек, однако «рулит» интеллектуальная система самостоятельно.

Информация о дороге выводится на монитор, там же появляется маршрут автомобиля с учетом информации других сервисов «Яндекса».