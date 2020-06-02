Москва, 2 июня. Закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента Интернета продемонстрировал свою эффективность в период эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, Интернет стал самым распространенным и доступным каналом массового оповещения граждан в период эпидемии коронавируса. Однако быстрое распространение данных приводит к тому, что субъективная или недостоверная информация принимается пользователями за правду.

«В качестве каналов информации востребованы не только интернет-СМИ, но и иные порталы и информационные платформы, в том числе зарубежные. Прежде всего речь идет о социальной сети Facebook, которая не находится в зоне юрисдикции Российской Федерации, но при этом пытается вести собственную информационную кампанию», — пояснил Милонов.

Он также добавил, что Интернет стал главным источником распространения жизненно необходимой информации в период эпидемии коронавируса, что в очередной раз подтвердило эффективность закона об обеспечении устойчивой работы российского сегмента Интернета, передает «Слово и Дело».

«В ситуациях, когда появляются такие масштабные угрозы, этот закон позволяет нам обезопасить граждан, защитить их конституционное право на свободу общения», — отметил Милонов.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 6,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 375 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.