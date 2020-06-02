Политолог прокомментировал бунт в ВСУ из-за просроченных консервов

Москва, 2 июня. Украинские военные в Донбассе устроили бунт из-за просроченных консервов и избили офицера. Политолог Иван Мезюхо отметил, что инцидент красноречиво говорит о состоянии вооруженных сил Украины.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Яков Осадчий сообщил, что голодный бунт военнослужащих произошел в подразделениях 3-го батальона 24-й бригады на позициях первой роты в районе Воздвиженовки в Донбассе.

Солдаты уличили заместителя командира роты лейтенанта Свиридова в доставке испорченных консервов, сухих пайков и хлеба. Силовики отказались нести службу и избили Свиридова. При этом командование 24-й бригады ВСУ приказало уладить конфликт без привлечения военной прокуратуры.

Политолог, председатель КРОО «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо отметил, что произошедший инцидент свидетельствует о многочисленных проблемах в ВСУ.

«Меня нисколько не удивил очередной скандал в украинской армии. Проблема с дисциплиной, неуставные отношения, мародерство, коррупция и морально-психологическое разложение военнослужащих уже стали спутниками ВСУ», — сказал Мезюхо в эфире радио Sputnik.

Политолог напомнил, что экс-президент Украины Петр Порошенко говорил, что ему удалось создать сильнейшую армию в Европе. Однако подобные инциденты говорят о том, что проблем в ВСУ много. Нынешний глава государства Владимир Зеленский не смог искоренить коррупцию в армии, доставшуюся ему от Порошенко.

«Это трагедия украинского государства – если они не могут навести порядок в собственной армии, то что говорить в целом о стране», — добавил эксперт.

Мезюхо подчеркнул, что, если солдат ВСУ будут кормить просроченными продуктами, то о боеспособности армии не может быть и речи. Военнослужащие попросту не будут исполнять приказы.

Ранее в 58-й мотопехотной бригаде ВСУ вблизи поселка Зайцево перестрелку устроили несущие дежурство в наряде сослуживцы. Один из них после употребления наркотических средств схватился за автомат и начал стрелять по другим солдатам, приняв сослуживцев за врагов. В результате двое солдат погибли на месте, один солдат ранен и доставлен в медсанчасть. Виновный сбежал из расположения бригады, прихватив с собой табельное оружие. Кроме того, самовольно возвели блокпосты для контроля над каналами контрабанды оружия и наркотиков на подконтрольной Киеву территории Донбасса.