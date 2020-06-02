Бывший сотрудник Собчак уличил ее во лжи

Москва, 2 июня. Бывший сотрудник Ксении Собчак Ренат Давлетгилдеев ответил на нападки телеведущей в его адрес и назвал ложью обвинения в том, что все ошибки в шоу происходили «из-за него».

В частности, он объяснил, что никогда не подсовывал Собчак неправильную цитату журналиста Олега Кашина про певицу Земфиру. Давлетгилдеев подчеркнул, что он не занимался сценарием для выпуска про актрису Ренату Литвинову, а лишь предложил список вопросов для интервью, в которых исполнительница не упоминалась.

Высказался Давлетгилдеев и про передачу с музыкальным продюсером Яной Рудковской, которая, по мнению Собчак, получилась «скучной и унылой», поскольку гостей ввели в заблуждение о посыле выпуска. Журналист заметил, что не является гостевым продюсером и лишь по дружбе помог Собчак позвать некоторых участниц — Марию Командную, Полину Милушкову и Карину Истомину.

«А вообще изначально передача готовилась для Первого канала, а на мою голову упала в последний момент», — написал он в Facebook.

Кроме того, Собчак заявила, что именно Давлетгилдеев перепутал фамилию Софьи Эрнст, которую представили в титрах как Софью Бондарчук. Журналист уличил телеведущую во лжи и на этот раз.

«Я не работал у Ксюши монтажером. И не ставил титры. А Софью знаю лично. Как и Светлану. И не путаю их фамилии», — заключил журналист.

Отметим, что YouTube-шоу телеведущей, в том числе новое «Осторожно, к барьеру, Собчак!», не раз подвергали критике. Особенно досталось выпуску с Рудковской. По мнению интернет-пользователей, передача вышла вялая, провальная и бессмысленная. Они заметили, что тема сформулирована нечетко, оппоненты не понимали, о чем именно им нужно спорить, а гости и вовсе не подготовились к выпуску.